الرياض - كتبت رنا صلاح - فعّلت أمانة محافظة جدة خططها الاستباقية والميدانية تحسبًا للحالة المطرية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة رفع مستوى الجاهزية في مختلف أحياء المحافظة.

أمانة جدة تفعّل خططها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية المرتقبة

وشملت الاستعدادات نشر الفرق الميدانية والآليات في المواقع الحرجة، والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتنبيهات مركز إدارة الأزمات والكوارث لضمان سرعة الاستجابة وتقليل آثار التقلبات الجوية.

وأكدت الأمانة تفعيل الجانب التوعوي، من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، ولوحات الطرق الإلكترونية، والشاشات التفاعلية، لبث الرسائل التحذيرية والإرشادات التي تعزز الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين.

ودعت الأمانة سكان جدة وزوارها إلى توخي الحيطة، وتجنب مواقع تجمعات المياه أو أي مصادر كهربائية خلال هطول الأمطار، والإبلاغ عن أي حالات طارئة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق “بلدي”.

كما شددت على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات المتعلقة بالحالة الجوية.