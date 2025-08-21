الموارد البشرية تودع دعم الحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن إيداع مبالغ دعم برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين، ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص الوزارة على تمكين الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات أبنائها التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم مسيرتهم الدراسية.

ويستهدف البرنامج الطلاب المنتظمين دراسيًا في مراحل التعليم العام من عمر (6 – 18) سنة، حيث يُصرف بشكل تلقائي مع بداية كل فصل دراسي وفق الضوابط المحددة، لضمان استفادة الفئات المستهدفة بشكل مباشر.

وأكدت الوزارة أن هذا الدعم يُعد امتدادًا لبرامجها الموجهة إلى الفئات الأشد حاجة، ويعكس التزامها بدورها التنموي والاجتماعي في تحسين جودة حياة المستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتعلم.