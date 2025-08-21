الرياض - كتبت رنا صلاح - مع صباح يوم الثلاثاء بدأت مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة المعلمات والباحثات عن العمل في مجال التعليم داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسميًا عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي للنساء لجميع الفئات وهذا الإعلان يمثل محطة جوهرية ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة التعليمية وضمان أن الكادر التدريسي في المملكة يتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في القطاع التعليمي ضضظغق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفرصة بدأت .. فتح التسجيل رسميًا في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم الثلاثاء

الرخصة المهنية عبارة عن وثيقة رسمية تمنحها هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين والمعلمات بعد اجتيازهم لاختبارات مهنية متخصصة، وهي بمثابة معيار معتمد يحدد مدى أهلية المعلم لممارسة مهنته وتنقسم هذه الاختبارات إلى شقين أساسيين:

الاختبار التربوي العام: ويقيس الكفاءات التربوية العامة التي يحتاجها كل معلم، مثل طرق التدريس، وإدارة الصف، وأساليب التقويم.

الاختبار التخصصي: ويُعقد في التخصص الذي ينتمي إليه المعلم أو المعلمة، مثل اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، العلوم، الدراسات الإسلامية وغيرها من التخصصات.

الرخصة المهنية لا تعد مجرد متطلب إداري، بل هي أداة لضمان جودة التعليم، إذ تعكس مستوى تأهيل المعلم ومدى قدرته على توصيل المعرفة بشكل فعّال.

أهمية التسجيل للنساء في هذا التوقيت

فتح باب التسجيل للنساء في الاختبار التخصصي يمثل خطوة مهمة تعكس حرص المملكة على تمكين المرأة في المجال التعليمي ومنحها فرصًا متكافئة لتطوير مسارها الوظيفي فالمرأة السعودية اليوم تمثل جزءًا أساسيًا من قوة العمل في التعليم، ويأتي هذا القرار ليعزز موقعها ويمنحها أداة رسمية لتثبيت كفاءتها ومهاراتها.

كما أن التسجيل المبكر يمنح المعلمات المرونة في اختيار المواعيد المناسبة للاختبار، ويساعدهن على تنظيم وقت المراجعة والتحضير وفق جدولهن العملي والشخصي.

آلية التسجيل في الاختبار

أوضحت هيئة تقويم التعليم أن التسجيل متاح عبر منصة "اختبار" التابعة للمركز الوطني للقياس (قياس) ويمكن للمعلمات الدخول باستخدام بياناتهن المسجلة، ثم اختيار الاختبار التخصصي المناسب، وتحديد مقر الاختبار وتاريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مواعيد محددة لكل تخصص، وعلى المتقدمات ضرورة الاطلاع على التعليمات بدقة، لضمان التسجيل الصحيح وعدم تفويت الفرصة.

شروط التسجيل والقبول

من أبرز الشروط التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب:

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل بكالوريوس تربوي أو غير تربوي في التخصص المطلوب.

سداد الرسوم المقررة للاختبار.

الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحضور في يوم الاختبار، مثل إبراز الهوية الوطنية، والالتزام بالوقت المحدد.

عدم وجود موانع نظامية أو أكاديمية تحول دون دخول الاختبار.

كيف تستعد المعلمات لاجتياز الاختبار التخصصي؟

النجاح في اختبار الرخصة المهنية يتطلب استعدادًا جادًا ومركزًا وفي هذا السياق يمكن للمعلمات اتباع عدد من الخطوات العملية: