الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد المولد النبوي الشريف من أعظم المناسبات التي يحتفي بها المسلمون في شتى بقاع الأرض، إذ يمثل ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد ﷺ الذي جاء برسالة الإسلام نورًا وهداية للعالمين ولا شك أن هذه المناسبة ليست مجرد يوم عابر في التقويم الهجري، بل هي محطة إيمانية وروحية تُعيد للمؤمنين الارتباط بسيرة النبي الأكرم، وتدفعهم إلى التأمل في رسالته التي غيّرت مجرى التاريخ صتيظث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن قرار رسمي .. هل المولد النبوي إجازة رسمية؟

بحسب الحسابات الفلكية فإن ذكرى المولد النبوي لعام 1447 هـ تحلّ يوم الخميس 12 ربيع الأول، الموافق 4 سبتمبر 2025 ميلاديًا وفي هذا اليوم تتجدد مشاعر المحبة لرسول الله ﷺ، ويتسابق المسلمون في إحياء سيرته العطرة بالصلاة عليه وذكر شمائله، وإقامة مجالس الذكر والدروس الدينية التي تُعيد إلى الأذهان عظمة الرسالة التي حملها للعالم.

الإجازة الرسمية في السعودية

يتساءل كثيرون عن موعد إجازة المولد النبوي في المملكة العربية السعودية لعام 2025، خاصة أن دولًا عربية عدة تمنح مواطنيها يوم عطلة رسمية بهذه المناسبة غير أن النظام في السعودية يقتصر على العيدين (الفطر والأضحى) واليوم الوطني، ما يعني أن يوم المولد النبوي لن يكون إجازة رسمية ومع ذلك فإن هذا لا ينقص من مكانة المناسبة عند الشعب السعودي، إذ يحرص الكثير على إحيائها بطرق تعكس المحبة لرسول الله ﷺ مثل إرسال التهاني وتزيين بعض الأماكن باللون الأخضر الذي يرمز إلى السيرة النبوية الشريفة.

كيف يحتفل المسلمون بالمولد النبوي؟

تتنوع طقوس الاحتفال بالمولد النبوي باختلاف الثقافات والتقاليد، لكنها تتفق جميعًا على هدف واحد هو تعظيم قدر النبي الكريم ففي مصر على سبيل المثال تنتشر حلوى المولد، مثل العرائس الحلوى والحصان، التي أصبحت جزءًا من التراث الشعبي المتوارث منذ قرون أما في بلاد الشام وشمال إفريقيا فتقام حلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم، ويجتمع الناس على مائدة واحدة احتفالًا بالذكرى المباركة.

وفي السعودية التي تمثل قلب العالم الإسلامي، يبرز الطابع الروحاني للمناسبة من خلال إنارة برج الساعة بجوار الحرم المكي باللون الأخضر، في مشهد يبعث السكينة في نفوس الحجاج والمعتمرين والزوار كما يحرص الناس على تبادل التهاني والرسائل التي تعكس الحب للرسول ﷺ.

البعد الروحي للمولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد مظهر اجتماعي أو طقس احتفالي، بل هو فرصة حقيقية لمراجعة الذات وتجديد العهد مع الله ورسوله ففي ذكرى ميلاد محمد ﷺ، يتذكر المسلمون القيم التي جاء بها الدين الإسلامي: العدل، الرحمة، المساواة، والتسامح هذه القيم التي طبّقها النبي عمليًا في حياته وسيرته، هي التي يحتاجها المسلمون اليوم لإعادة بناء مجتمعاتهم على أسس راسخة من الأخلاق.

إن المولد النبوي يذكّر الأمة بأن الرسالة التي حملها النبي ﷺ لم تكن حكرًا على قوم أو زمن معين، بل كانت دعوة شاملة للبشرية كلها، تحمل في طياتها خلاصًا من الجهل والظلم إلى نور العلم والعدل.

رسائل التهنئة والتواصل الاجتماعي

مع اقتراب المولد النبوي تنتشر بين الناس رسائل التهاني التي تحمل عبارات الحب للنبي ﷺ، وتعبّر عن الفرحة بمولده هذه الرسائل ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي وسيلة لتعزيز روابط المودة وصلة الرحم بين الأهل والأصدقاء، ولتذكير الأجيال الجديدة بعظمة هذه المناسبة.

ومن أبرز الرسائل التي يتداولها الناس:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد سيد الخلق ﷺ، جعلنا الله وإياكم من المحبين له والمتبعين لسنته.

في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم من سيرة المصطفى نورًا يضيء حياتنا، ودربًا يقودنا إلى الحق.

اللهم صلِّ على محمد في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وحين، مولد نبوي مبارك.

الدروس المستفادة من ذكرى المولد

لا يقتصر المولد النبوي على الاحتفال بل يحمل في طياته دروسًا عملية يجب أن تترجم إلى واقع حياتنا اليومية فالنبي ﷺ كان قدوة في الصدق والأمانة، وقد حمل رسالة الإصلاح والتغيير في مجتمع غارق في الجاهلية واليوم نحن بحاجة إلى استلهام هذه الدروس لتجاوز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

من أبرز ما يمكن أن نتعلمه: