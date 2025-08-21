السعودية تعلن خصم 50% مع تأشيرة مرور للعمرة والسياحة في السعودية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل الخطوط الجوية السعودية تعزيز مكانتها على خارطة الطيران العالمية عبر إطلاق مبادرات نوعية تواكب تطلعات المسافرين وتنسجم مع مكانة المملكة كوجهة رئيسية للسياحة والعبور الجوي وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن عرض استثنائي يمنح المسافرين خصماً يصل إلى 50% على تذاكر الرحلات الدولية ذهاباً وإياباً، مع ميزة إضافية فريدة تتمثل في تأشيرة مرور مجانية لمدة 96 ساعة هخمعج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العرض يشمل جميع رحلات العبور والرحلات الدولية التي تسيرها الخطوط الجوية السعودية، ويغطي درجتي الضيافة ورجال الأعمال، وهو ما يمنح المسافرين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة سواء من حيث الراحة أو السعر.

فترة الحجز: من 17 إلى 31 أغسطس الجاري.

فترة السفر: من 1 سبتمبر وحتى 10 ديسمبر 2025.

نسبة الخصم: تصل إلى 50% على أسعار التذاكر.

التأشيرة المجانية: صالحة لمدة 96 ساعة، ومتصلة إلكترونياً مع تذكرة الطيران.

أهمية تأشيرة المرور المجانية

الميزة الأبرز في هذا العرض تكمن في تأشيرة المرور المجانية التي تتيح للمسافر التوقف في المملكة لمدة أربعة أيام كاملة خلال هذه الفترة يمكن للضيوف أداء مناسك العمرة في الحرمين الشريفين، أو زيارة المواقع السياحية والتاريخية مثل الدرعية التاريخية، العلا، جدة القديمة، والطائف، فضلاً عن حضور الفعاليات الترفيهية والثقافية التي أصبحت جزءاً من هوية المملكة الحديثة.

كما تمثل هذه المبادرة خطوة عملية لدعم السياحة الدينية والثقافية معاً إذ تجمع بين أداء الشعائر الدينية وتجربة استكشاف معالم المملكة المتنوعة، وهو ما يعزز الصورة العالمية للسعودية كوجهة متعددة الأبعاد وليست محطة عبور فقط.

استراتيجية الخطوط الجوية السعودية

هذا العرض ليس مجرد حملة تسويقية قصيرة المدى، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الخطوط الجوية السعودية لزيادة جاذبية خدماتها الشركة تعمل على:

توسيع شبكة الوجهات: أكثر من 100 وجهة دولية تغطي أربع قارات.

تحديث الأسطول: 149 طائرة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات.

التحول الرقمي: إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية لتبسيط تجربة الحجز والسفر.

تحسين تجربة المسافر: تقديم خدمات الضيافة السعودية الأصيلة بجودة عالمية.

دور العرض في دعم رؤية السعودية 2030

إطلاق مثل هذه المبادرات يعكس ارتباط الناقل الوطني برؤية المملكة 2030، التي تضع السياحة والنقل الجوي في صلب استراتيجياتها والأهداف الرئيسة لهذا العرض يمكن تلخيصها في:

زيادة الحركة السياحية الدولية إلى المملكة.

تسهيل أداء مناسك العمرة لزوار الحرمين الشريفين.

تحويل السعودية إلى مركز عالمي للنقل الجوي يربط الشرق بالغرب.

دعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب مزيد من الزوار والمستثمرين.

سهولة الحجز ومرونة الخيارات

للاستفادة من العرض وفرت الخطوط السعودية عدة قنوات مرنة لإتمام عملية الحجز: