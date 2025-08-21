الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الجوازات السعودية إعفاء مجموعة محددة من المقيمين من دفع رسوم المرافقين السنوية، والبالغة 400 ريال، والقرار يعكس تفهمًا للظروف المتنوعة التي يمر بها المقيمون وعائلاتهم، ويأتي ضمن جهود لتخفيف الأعباء عليهم دون المساس بالإجراءات النظامية جزثبي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هدية ملكية للمقيمين .. السعودية تعلن إعفاء مواليدها من الرسوم نهائيا بدون شروط

الإعفاء لا يشمل الجميع، بل طُوق بعدد من الحالات التي تتسم بخاصية واضحة، تشمل:

المولودون داخل المملكة سواء كان والدهم سعوديًا أو مقيمًا بفترة طويلة.

زوجات المواطنين وأطفالهن، إذ اعتُبروا جزءًا من الوحدة العائلية التي يستحقها المواطن.

بعض الحالات المستثناة لأسباب تنظيمية مثل الأطفال، الطلبة الدوليين، الدبلوماسيين، ومدربين عسكريين أجانب، لضمان تدفق العملية الإدارية بسلاسة ومرونة.

لماذا هذا الإعفاء مهم؟

أسباب الإعفاء متعددة وشفافة:

تخفيف العبء المالي عن العائلات التي تواجه تكاليف معيشية أخرى مقابل دفع 400 ريال سنويًا عن كل مرافق.

تبسيط الإجراءات، من خلال استثناء الفئات المرتبطة حضوريًا بالمملكة من رسوم لا داعي لها.

حماية حقوق الأطفال فهم ولُدوا وعاشوا داخل المملكة ولا يجب تحميل أسرهم رسمًا سنويًا إضافيًا.

لا خلط بين الإعفاء التجميعي والإعفاء الشامل

هذا القرار ليس إعفاءً شاملاً أو عامًا على كل الإقامات فلا يعني التساؤل التقليدي: هل الإعفاء لجميع المقيمين؟ الإجابة هنا لا، بل هو اختصاصي بحسب الفئات المذكورة فقط المقيمون العاديون، كالعمال والموظفين، لا تنطبق عليهم هذه البندّة ويستمر سريان الرسوم عليهم دون استثناء.

خطوات تطبيق القرار

لتطبيق الإعفاء، لا حاجة لإجراءات إضافية: