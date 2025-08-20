نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر بجدة يتمكن من إنقاذ حياة أم بعد توقف قلبها وتنفسها عقب الولادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفرق الإسعافية المتخصصة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في إنقاذ حياة امرأة توقّف قلبها وتنفسها بشكل مفاجئ عقب الولادة، أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأكدت الهيئة أن الفريق في تلك اللحظات الحرجة، باشر تنفيذ بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بإشراف طبي مباشر عبر الاتصال، واستمرت الجهود المكثفة حتى تكللت -بفضل الله- بعودة النبض واستقرار حالتها، مشيرة إلى أن المولود بقي طوال الوقت في حالة صحية جيدة، بينما كان التدخل الدقيق والسريع للفريق الطبي فارقًا بين الحياة والموت للأم، ليكتمل شمل الأسرة من جديد بعد تجربة عصيبة.

ويجسد هذا الموقف مدى جاهزية الفرق الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي للتعامل مع أخطر الحالات الطارئة، ويؤكد أهمية الاستجابة الفورية والتأهيل المستمر في إنقاذ الأرواح.