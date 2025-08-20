الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية نحو توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، وذلك في ظل استمرار فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة وظروفه المناخية المتقلبة أحياناً وكما هو معروف، فإن الطقس في هذه الفترة من العام يشكل عاملاً رئيسياً في حياة الأفراد اليومية، سواء في تنقلاتهم أو أعمالهم أو حتى في أنشطتهم الترفيهية ومن هنا تأتي أهمية الوقوف على تفاصيل التوقعات المناخية ليوم الغد بدقة، مع استعراض أثرها المباشر على الناس والحياة العامة صبثوظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطقس غداً في السعودية .. أجواء صيفية حارة تستدعي الحذر والتهيؤ

تشير أحدث بيانات الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء ستكون حارة جداً نهاراً في معظم مناطق المملكة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و43 درجة مئوية في الرياض، القصيم، والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية أما في المدن الساحلية مثل جدة والدمام، فتظل الحرارة مرتفعة لكنها قد تكون أقل وطأة نسبياً مع تأثير نسيم البحر الذي يخفف من حدتها في المقابل تشهد بعض المناطق الجبلية كعسير والباحة وجازان أجواء أقل حرارة، تتراوح فيها العظمى بين 32 و36 درجة مئوية مع احتمالات محدودة لتشكل غيوم ممطرة خفيفة على المرتفعات.

خلال ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل نسبي، لكن الأجواء تبقى دافئة إلى حارة في المناطق الداخلية، حيث تسجل الصغرى ما بين 26 و29 درجة مئوية، بينما تكون أكثر اعتدالاً في المرتفعات الجنوبية الغربية لتتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

حركة الرياح والأجواء المصاحبة

تشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، ما قد يثير الأتربة والغبار بشكل متقطع في بعض الطرق المفتوحة هذا الأمر يستوجب الحذر من قائدي المركبات، لاسيما في الطرق الطويلة التي تربط بين المدن، حيث قد تنخفض الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

أما على السواحل الغربية فتهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء قليلاً خاصة في فترات المساء وبالنسبة للملاحة البحرية، فإن حالة البحر تبقى مستقرة نسبياً على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي مع ارتفاعات أمواج لا تتجاوز المترين.

التوزيع المناخي حسب المناطق