نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطةُ العالم الإسلامي تُعزّي في ضحايا حادثة التصادم غرب أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدَّمت رابطةُ العالم الإسلامي بخالص العزاء وصادق المواساة، للشّعب الأفغاني كافَّة، ولذوي الضحايا والمُصابين خاصّة، جرّاء حادثة تصادم حافلة ركاب بشاحنة، وما نجمَ عنها من خسائرَ جسيمةٍ في الأرواح.



وفي بيانٍ للأمانة العامة، أَعْرَبَ معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُن الرابطة وتعاطُفها مع الشَّعب الأفغاني عامةً، وأُسَر الضحايا خاصةً، في هذا المُصاب المؤلم، سائلين المولى سبحانَه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كلِّ سوءٍ ومكروه.