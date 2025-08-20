نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب المجر الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب المجر الصديق المزيد من التقدم والازدهار.