الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد فاتورة الكهرباء واحدة من أبرز الالتزامات الشهرية التي تشغل بال كل أسرة وكل منشأة في المملكة ومع تزايد الأعباء المالية وتنوع الاحتياجات، أصبحت مسألة تسهيل سداد الفواتير ضرورة أساسية لا يمكن تجاهلها وفي هذا السياق أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها تضع ملف خدمات السداد في مقدمة أولوياتها، مؤكدة التزامها الكامل بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج زوكوو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الكهرباء السعودية تفاجئ عملاءها .. خيارات جديدة تجعل السداد أسهل من أي وقت مضى!

من أهم النقاط التي شددت عليها الشركة أن المشتركين يتمتعون بمهلة 60 يومًا لسداد فواتيرهم بعد صدورها وهذه المهلة ليست مجرد تسهيل إداري، بل تمثل ضمانة للمشتركين في تنظيم التزاماتهم المالية دون ضغط مباشر فالعديد من الأسر والمؤسسات تواجه التزامات متعددة تتوزع بين الرواتب، الأقساط، المصاريف الشهرية، وغيرها، وهنا تصبح هذه المهلة بمثابة متنفس مالي يساعد على ترتيب الأولويات بشكل مريح.

السداد الجزئي

من أبرز التسهيلات التي تقدمها الشركة هو تنظيم خدمة السداد الجزئي، التي أثارت نقاشًا واسعًا بعدما جرى تقييدها مرتين فقط في السنة ورغم ذلك أكدت "السعودية للكهرباء" أن هذا التنظيم لا يأتي من فراغ، وإنما يدخل ضمن باقة حلول مرنة تراعي مختلف ظروف المشتركين.

هذه الخدمة تمنح العميل حرية تسديد جزء من الفاتورة، بدلاً من الالتزام بالمبلغ كاملًا دفعة واحدة وهو حل عملي يساعد كثيرًا في الأوقات التي تتزامن فيها الفواتير مع التزامات مالية أخرى، ويجعل إدارة المصروفات أكثر سهولة ومرونة.

حلول إضافية لتسهيل السداد

لم تقتصر الشركة على خيار السداد الجزئي فقط، بل قدمت مجموعة واسعة من البرامج والحلول المالية التي تعكس فهمها لاحتياجات العملاء المختلفة، ومن أبرزها:

برنامج الأقساط الميسرة: الذي يتيح توزيع قيمة الفاتورة على دفعات شهرية متساوية، ما يخفف العبء عن المشتركين.

خدمة الفاتورة الثابتة: حيث يتم تحديد مبلغ ثابت شهريًا بناءً على متوسط الاستهلاك السنوي، مما يساعد العميل على التخطيط المالي بشكل أفضل بعيدًا عن تقلبات الاستهلاك الموسمي.

السداد عبر البطاقات الائتمانية: بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، ما يفتح أمام العملاء خيار الدفع الإلكتروني الفوري.

الاستفادة من برامج الولاء مثل (قطاف) و(مكافأة)، حيث يمكن استبدال النقاط المتراكمة في هذه البرامج بدفع جزء من الفاتورة.

التحول الرقمي ودور تطبيق الكهرباء

في عصر التقنية لم يعد العملاء بحاجة إلى الوقوف في الطوابير أو زيارة الفروع لسداد الفواتير فقد دعت الشركة جميع المشتركين إلى الاستفادة من خدماتها الرقمية عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، وهذا التطبيق لا يقتصر على السداد فقط، بل يقدم خدمات شاملة مثل: