الرياض - كتبت رنا صلاح - الجهود تتضافر لردع التعديات على الأراضي أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كما شددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لضمان حماية الثروات الزراعية والأراضي المملوكة للدولة.

إزالة 33 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وأوضحت عازر أن هذه الموجة الجديدة تهدف إلى تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، بجانب الاستجابة السريعة لأي محاولات جديدة للتعدي من قبل البعض، مما يسهل عملية استرداد كامل الأراضي التي تم التعدي عليها.

وفي سياق متصل، أكدت المحافظ أن تنفيذ موجة إزالة التعديات يتم بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديرية الأمن، بالإضافة إلى الجهات ذات الولاية، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة بكل حزم ودون تساهل.

على صعيد الحملات، أسفرت الجهود التي قامت بها الوحدات المحلية بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال الموجة 27 عن إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مختلف مراكز المحافظة، مما يعكس التحدي الكبير الذي تواجهه الأجهزة التنفيذية في المحافظة على هذه الثروات.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الموجة الـ 27 سيتم على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من 9 حتى 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، وتختتم المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025.