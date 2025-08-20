الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكنت الجهات المختصة من ضبط عدد من المخالفين للائحة الأمن والسلامة في الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمة العملية جاءت ضمن جهود مستمرة لضمان سلامة الزوار والممارسين لهذه الأنشطة في البحر وقد تم توجيه عدة تحذيرات مسبقة لمزاولي الأنشطة بضرورة الالتزام بالقوانين المحددة.

ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة في الأنشطة البحرية بمكة

وتشير التقارير الأولية إلى أن المخالفات تشمل عدم توفر مستلزمات الأمن والسلامة الأساسية، وهو ما يشكل خطر كبير على المشاركين تأكيدًا على أهمية الرقابة، تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين، مع إتخاذ كافه التدابير اللازمة لتحسين الوضع العام.

كما تم تنفيذ حملات توعوية بشكل مكثف لرفع الوعي حول ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها المشاركون في الأنشطة البحرية مدعوون إلى التعاون مع السلطات المحلية لضمان سلامتهم.

المسؤولون أشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من عمليات التفتيش، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين حول معايير السلامة لقد أصبح من الضروري الحفاظ على معايير عالية لضمان الأمان للجميع، وتعزيز الثقافة البحرية السليمة.

وعلى الرغم من أن حالات المخالفات لا تمثل سوى نسبة بسيطة مقارنةً بالأنشطة المرخصة، إلا أن التحركات الفعلية تعكس الجهد المستمر لحماية المجتمع سيتم الإعلان عن نتائج التقارير النهائية لاحقًا، مع التأكيد على أهمية تعاون الجميع في هذا المجال.