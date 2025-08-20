الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التنظيم والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ/1448هـ، حيث حددت وزارة التعليم مواعيد دقيقة لعودة الكوادر التعليمية والطلاب والطالبات في مختلف المناطق وهذه العودة المنتظرة تمثل بداية فصل جديد من مسيرة العلم والمعرفة، وتعكس في الوقت ذاته حجم الجهود المبذولة لضمان انطلاقة منظمة وفعّالة للعام الدراسي ذطقلص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى للطلاب .. التعليم السعودي يأجل بدء الدراسة اسبوعًا كاملًا!

يعود المعلمون والمعلمات إلى مدارسهم يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر صفر لعام 1447هـ، الموافق السابع عشر من أغسطس 2025م، في خطوة أساسية لإعادة تهيئة البيئة المدرسية واستكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الجديد. تمثل عودة الكوادر التعليمية قبل أسبوع من انتظام الطلاب فرصة مهمة لإعداد الجداول الدراسية، وتوزيع المهام، والتأكد من جاهزية الفصول والمرافق، إضافة إلى عقد اللقاءات التحضيرية التي تعزز التكامل بين إدارات المدارس والمعلمين. وهذه الفترة التحضيرية لا تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل تتيح للمعلمين مراجعة الخطط التعليمية، والتعرف على مستجدات المناهج، وتبادل الخبرات مع زملائهم، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

عودة الطلاب في معظم مناطق المملكة

ابتداءً من يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول الموافق الرابع والعشرين من أغسطس 2025م، يعود الطلاب والطالبات في مختلف مناطق المملكة إلى مقاعد الدراسة إيذانًا ببدء العام الدراسي الجديد. هذه العودة تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق الأهداف التعليمية المرسومة ضمن خطط وزارة التعليم، وتفتح المجال أمام الطلاب لخوض تجربة جديدة من التعلم واكتساب المعرفة. كما تترقب الأسر السعودية هذا الموعد بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية الطويلة، إذ تبدأ مرحلة جديدة من الانضباط والالتزام بالدوام المدرسي والأنشطة التعليمية بالنسبة للطلاب يشكل هذا اليوم محطة فارقة لاستئناف الدراسة، واستعادة الروتين اليومي الذي يتضمن الحضور المبكر، وحصص التعليم، والمشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية.

خصوصية مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف

من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم منحت مرونة خاصة لبعض المناطق ذات الطبيعة الاستثنائية المرتبطة بمواسم الحج والعمرة حيث تقرر أن تكون عودة الطلاب والطالبات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول الموافق الحادي والثلاثين من أغسطس 2025م.

وهذا الترتيب الزمني يراعي الظروف الخاصة بهذه المناطق التي تشهد كثافة سكانية وزوارًا من مختلف دول العالم خلال موسم الحج وما بعده، الأمر الذي يتطلب تنظيمًا دقيقًا للحركة المرورية والأنشطة التعليمية. تأجيل عودة الطلاب في هذه المناطق لمدة أسبوع إضافي يمنح إدارات التعليم هناك فرصة لاستيعاب خصوصية المرحلة، وضمان استقرار العملية التعليمية بعيدًا عن أي تأثيرات محتملة للزحام أو الضغط على الخدمات.