الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جامعة الأمير سلطان عن اعتماد تقويم دراسي جديد يبدأ من العام المقبل، يتضمن تقليص العام الجامعي إلى فصلين رئيسيين، مع منح الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس إجازة كاملة خلال شهر رمضان تستمر أربعين يومًا متواصلة، على أن ينتهي العام الدراسي قبل موسم الحج وهذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والطلابية، نظرًا لكونه يغير من طبيعة العملية التعليمية المتعارف عليها في الجامعات السعودية سازشه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جامعة الأمير سلطان تعلن نظامًا دراسيًا جديدًا: فصلان دراسيان، إجازة في رمضان، ونهاية العام قبل الحج

النظام الجديد يعتمد على وجود فصلين دراسيين فقط في العام الجامعي، وهو ما يعيد الجامعات السعودية إلى النمط التقليدي الذي كان معمولًا به في السابق قبل إدخال نظام الثلاثة فصول. الفصل الأول يبدأ في الخريف، والفصل الثاني في الربيع، بحيث يتم توزيع المقررات بشكل أكثر تركيزًا، مع مراعاة التوازن بين متطلبات التخصص والإجازات الرسمية والدينية. هذا التغيير قد يمنح الطلاب فرصة أوسع لتنظيم وقتهم، وإتاحة المجال أمام الجامعة لتقديم أنشطة أكاديمية ولاصفية أكثر تنوعًا.

إجازة رمضان

من أبرز ما جاء في إعلان الجامعة هو تخصيص إجازة كاملة طوال شهر رمضان، لتصبح سابقة في التقويم الأكاديمي الجامعي بالمملكة وهذه الخطوة تعكس إدراكًا لطبيعة الشهر الكريم، وما يحمله من خصوصية دينية واجتماعية وروحانية، حيث تزداد فيه ارتباطات الأسر السعودية، وتكثر فيه العبادات والطاعات. الإجازة لا تقتصر على الطلاب فقط، بل تشمل كذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين، مما يوفر مناخًا عامًا من الراحة والتهيئة الروحية قبل استئناف الدراسة.

نهاية العام قبل موسم الحج

أعلنت الجامعة أيضًا أن العام الدراسي الجديد سينتهي قبل انطلاق موسم الحج، وهو ما يعد تعديلًا مهمًا في التقويم الجامعي. هذا القرار يأتي في ظل الأهمية العالمية للحج وما يتطلبه من استعدادات على مستوى الدولة ككل، فضلًا عن أن الكثير من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس يشاركون أو يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بموسم الحج. إنهاء العام الدراسي قبل هذه المناسبة يسهم في تقليل الضغط الأكاديمي على الطلاب، ويمنحهم الفرصة للتفرغ لأداء المناسك أو المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.