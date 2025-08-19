الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس حالة جوية غير مستقرة، بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الرسمية شملت 13 منطقة مختلفة، توزعت بين موجات حارة شديدة، أمطار متفاوتة الغزارة، ورياح مثيرة للأتربة والغبار تؤثر مباشرة على مدى الرؤية الأفقية وهذه الحالة الجوية الواسعة النطاق تؤكد التنوع المناخي للمملكة واتساع تأثيرات الطقس بين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها في يوم واحد فقط طغيقع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طقس جنوني يضرب السعودية .. حر شديد وأمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة

العاصمة الرياض ومحافظاتها المحيطة، مثل الزلفي، الخرج، المجمعة، وادي الدواسر، شقراء، عفيف، الدوادمي، والأفلاج، تأثرت اليوم بنشاط ملحوظ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة وهذه الحالة تسببت في تدنٍ ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية منذ ساعات الصباح وحتى المساء، وهو ما انعكس على حركة السير في الطرق السريعة والداخلية، وجعل القيادة أكثر خطورة خاصة مع كثافة الغبار في الجو.

المنطقة الشرقية

في الشرقية، كانت الصورة أكثر قسوة، حيث سُجلت درجات حرارة قاربت 48 مئوية في كل من الدمام، الخبر، الجبيل، الأحساء، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، حفر الباطن، العديد، بقيق، وقرية العليا. الموجة الحارة تزامنت مع عوالق ترابية استمرت لساعات طويلة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وزاد من صعوبة الأجواء بالنسبة للعاملين في الخارج أو مستخدمي الطرق وبهذا تعتبر الشرقية اليوم من أكثر المناطق تأثرًا بالظواهر الجوية المتطرفة.

منطقة القصيم

محافظات بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، المذنب، النبهانية، عيون الجواء، رياض الخبراء، والأسياح لم تسلم بدورها من تأثير الرياح المثيرة للأتربة وقد تسبب ذلك في تراجع مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات فقط، ما استدعى تحذيرات للأهالي بعدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال فترة النهار وحتى المساء.

منطقة المدينة المنورة

تميزت المدينة المنورة ومحافظاتها بتباين ملحوظ؛ إذ شهدت العلا موجة حر شديدة بلغت 48 درجة مئوية، بينما سجلت محافظات أخرى مثل المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع، العيص، الرايس، ينبع، وخيبر، أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية امتدت حتى ساعات الليل. أما الحناكية فقد تأثرت بعواصف ترابية حدّت من وضوح الرؤية بشكل كبير، مما عكس الطبيعة المتقلبة لأجواء المنطقة اليوم.

منطقة مكة المكرمة

محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الجموم، الكامل، المويه، الخرمة، بحرة، الليث، والقنفذة شهدت حالة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة ترافقها رياح نشطة وصواعق رعدية. هذه الأمطار جاءت في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى انخفاض درجات الحرارة، إذ ساهمت في تلطيف الأجواء نسبيًا مع ساعات المساء.

منطقة عسير

تُعتبر عسير اليوم أكثر المناطق تعرضًا للتقلبات الجوية الحادة، حيث شهدت محافظات الحريضة، الفرشة، سراة عبيدة، وظهران الجنوب أمطارًا غزيرة مصحوبة بإنذار أحمر، شملت رياحًا شديدة، تساقط البرد، وجريان السيول في المقابل تساقطت أمطار متوسطة على أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بارق، رجال ألمع، محايل، بلقرن، وتنومة. أما محافظات بيشة تثليث، البرك، والقحمة، فقد شهدت أمطارًا خفيفة، في حين تأثرت مناطق مثل طريب والعرين والأمواه بعوالق ترابية أثرت سلبًا على الرؤية.