الرياض - كتبت رنا صلاح - في الأيام الأخيرة انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم وجود زيادة مرتقبة على رواتب المتقاعدين في السعودية، وهو ما أثار اهتمامًا بالغًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المعاشات كمصدر دخل رئيسي إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خرجت بتصريح رسمي قاطع نفت فيه هذه الأخبار، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر أي أمر ملكي أو قرار رسمي يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية حتى الآن كشزعز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رفع رواتب المتقاعدين في السعودية .. الرد الرسمي يحسم الجدل

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنظيم مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، إذ تعتمد آلية دقيقة تضمن انتظام الصرف بما يتناسب مع التقويم الميلادي وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح هذه المواعيد بشكل دوري، وذلك على النحو التالي:

يتم صرف الراتب التقاعدي في يوم ثابت من كل شهر ميلادي.

إذا صادف يوم الصرف عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت)، يتم تعديل الموعد إلى اليوم السابق أو اللاحق، بحيث يتمكن المتقاعدون من استلام رواتبهم ضمن أيام العمل الرسمية.

هل هناك نية لزيادة رواتب المتقاعدين مستقبلًا؟

الأنباء المتداولة حول وجود زيادة في رواتب المتقاعدين نفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل واضح وأكدت أنه لا توجد حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن تعديل قيمة المعاشات.

ومع ذلك، فإن الكثير من المتابعين يرون أن احتمالية صدور قرارات مستقبلية لا يمكن نفيها بشكل مطلق، فالدولة سبق أن أقرت زيادات أو بدلات في أوقات سابقة مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لكن الفيصل الوحيد هو الإعلان الرسمي من القيادة أو من الجهات ذات العلاقة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن راتب التقاعد

حرصًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توفير خدمات ميسرة للمتقاعدين، فقد أتاحت خدمة إلكترونية تتيح الاستعلام عن تفاصيل المعاشات دون الحاجة لمراجعة الفروع وتتم الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول عبر منصة نفاذ الوطني الموحد.

اختيار خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والفترة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على خيار عرض التفاصيل ليظهر بيان كامل بالراتب المستحق.

أهمية رواتب المتقاعدين للمجتمع والاقتصاد

المعاشات التقاعدية ليست مجرد مبالغ مالية تُصرف شهريًا، بل هي حق مكتسب نتيجة سنوات طويلة من العمل والعطاء وتكمن أهميتها في عدة جوانب:

الاستقرار المعيشي: إذ توفر للمتقاعد دخلاً ثابتًا يمكنه من تلبية احتياجات أسرته من غذاء، مسكن، علاج، وغيرها.

الحفاظ على الكرامة الإنسانية: حيث تقي المتقاعد من الاعتماد على المساعدات أو الوقوع تحت وطأة الحاجة.

دعم الاقتصاد المحلي: فالمتقاعد يستمر في الإنفاق على السلع والخدمات، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

سن التقاعد في السعودية

يختلف سن التقاعد في المملكة باختلاف القطاع والأنظمة المطبقة، ويمكن توضيحه على النحو التالي: