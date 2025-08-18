نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيئة القصيم" تدشّن نقطة بيع ضمن مشروع توطين مهنة الزراعة بالمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة البكيرية، اليوم، نقطة بيع جديدة ضمن مشروع تقديم خدمات نقاط البيع لتوطين مهنة الزراعة في المملكة، وذلك بحضور مدير عام الفرع المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، وعدٍد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الزراعي.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الجنسين من الشباب والفتيات لامتهان حرفة الزراعة، وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة أطلقتها الوزارة عبر مركز التدريب الزراعي بالرياض، ويتم تزويد رواد الزراعة بمهارات علمية وعملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل في مجالات الإنتاج والخدمات الزراعية.

وأوضح المهندس الصوينع أن تدشين نقطة البيع الجديدة يأتي في إطار جهود الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات والتسويق لتمكينهم من الدخول في مهنة بيع المنتجات الزراعية وتوطينها، بما يعزز التكامل مع المنظومة الزراعية، ورفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية.

وأفاد أن المبادرة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة في توطين حرفة الزراعة، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويواكب برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل الزراعي