"هيئة طيران المدني" تحصد شهادة اعتماد الآيزو في نظام إدارة البيئة

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، بعد استيفائها لجميع متطلبات المراجعة والتدقيق الخارجي بنجاح، ودون تسجيل أي ملاحظات تتعلق بعدم المطابقة، مما يعكس كفاءة منظومتها البيئية ومدى التزامها بأعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

وجرى تسليم الشهادة خلال استقبال معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في مقر الهيئة الرئيس بالرياض، الرئيس التنفيذي لشركة تي يو في أوستريا (TUV) -المانحة لشهادة الاعتماد- متعب السيف، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي (CAESP)، من خلال تمكين القطاع من تبني سياسات ومعايير بيئية فعّالة، تضمن استمرارية وكفاءة العمليات، وتواكب التزامات المملكة البيئية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني التزامها الراسخ بتطوير منظومتها البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي (CAESP)، بما يضمن استمرار تحسين الأداء البيئي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية القطاع.

وتسعى كذلك إلى ترسيخ مكانة المملكة وجهة رائدة في مجال الطيران المستدام، ودعم حضورها المتميز على المستويين الإقليمي والدولي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030