القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، على خلفية الفيضانات المدمرة التي ضربت شمال باكستان وخلفت وفيات وإصابات ومفقودين. وأعرب الملك سلمان عن تضامنه مع الشعب الباكستاني في هذه المحنة، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين برحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويعيد المفقودين سالمين.

تضامن إنساني ورسالة مواساة

أكد خادم الحرمين في رسالته أن المملكة تقف إلى جانب باكستان حكومةً وشعبًا في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومتمنيًا السلامة للشعب الباكستاني من كل سوء. وتأتي هذه الرسالة امتدادًا لنهج المملكة في دعم الدول الإسلامية في أوقات الأزمات.

برقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة إلى الرئيس آصف علي زرداري، قدّم فيها خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال باكستان. وأكد ولي العهد مشاركته لقيادة وشعب باكستان الحزن والألم في هذا المصاب الجلل.

دعوات بالرحمة والشفاء

أوضح ولي العهد في برقيته أن المملكة تتابع عن كثب تداعيات هذه الكارثة، مبينًا أنه دعا الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين، ويحفظ الشعب الباكستاني من كل مكروه.

الفيضانات في باكستان

وكانت مناطق شمال باكستان قد تعرضت خلال الأيام الماضية لفيضانات عارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على المفقودين، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لتقديم المساعدات للمتضررين.

الموقف السعودي الثابت

يعكس موقف القيادة السعودية تضامن المملكة الثابت مع باكستان في مختلف الظروف، خاصة في الكوارث الطبيعية التي تتطلب تضافر الجهود. وتؤكد هذه المواقف على متانة العلاقات بين البلدين، وحرص السعودية على مساندة الشعب الباكستاني الشقيق في مواجهة المحن.