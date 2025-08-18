نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل مسار النقل الآمن بتجمع تبوك الصحي ينقذ حياة طفل حديث الولادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فعّل فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال التابع لتجمع تبوك الصحي، مسار النقل الآمن للأطفال حديثي الولادة، إحدى المبادرات والمشاريع التابعة لنظام الولادة الآمنة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي الستة-، لنقل طفل من حديثي الولادة وُلد في مستشفى محافظة تيماء العام.

وأوضح تجمع تبوك الصحي أن حالة الطفل سجلت استقرارًا، إلا أنه احتاج لعناية متقدمة استدعت حضور فريق طبي متكامل من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة تبوك، قاطعًا مسافة تتجاوز 250 كلم ذهابًا و250 كلم أخرى إيابًا، لينقل بواسطة النقل الطبي التابع للتجمع بأمان إلى تبوك بعد تقييم حالته وتقديم العلاج الأولي قبل النقل.

يأتي ذلك ضمن جهود تجمع تبوك الصحي المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتعزيز الوعي الصحي للوقاية قبل العلاج، تفعيلًا لمستهدفات برامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وشارك في النقل أخصائي حديثي الولادة، وممرضة، وأخصائي علاج تنفسي، ومسعف طبي، بإشراف مباشر من الاستشاري المناوب للعناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك، ومركز عمليات النقل الطبي بالتجمع ضمن مسار النقل الآمن لحديثي الولادة، أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي.

ويُعدُّ هذا النقل أطول مسافة حتى الآن ضمن برنامج النقل الآمن لحديثي الولادة، وقد وصل الطفل بحالة صحية مستقرة، وقدمت له الرعاية الصحية المتكاملة التي ستجنبه حصول أي مضاعفات صحية له -لا سمح الله-، مما يعكس جاهزية الفرق الطبية، وكفاءة التنسيق بين المنشآت الصحية في المنطقة