نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام سباق "لهيب العُلا" الصحراوي وسط منافسة دولية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت مساء أمس في محافظة العُلا منافسات سباق "لهيب العُلا" الصحراوي في نسخته الثالثة، بمشاركة أكثر من (500) عدّاء وعدّاءة من داخل المملكة وخارجها، خاضوا التحديات في مسافاته الأربع (5 كلم، 10 كلم، 21.1 كلم نصف ماراثون، 42.2 كلم ماراثون كامل)، الذي يُعد من أبرز السباقات الصحراوية وأكثرها تحديًا في المنطقة.

وانطلقت المراحل التنافسية عند الساعة الثامنة صباحًا من موقع الحجر المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مرورًا بعدد من المعالم الطبيعية والتاريخية مثل مبنى "مرايا"، والأخاديد الصخرية، والواحات الخضراء، وسط أجواء حارة تجاوزت 40 درجة مئوية، ما أضاف طابعًا من التحدي والإثارة على مجريات السباق.

وشهد السباق تنافسًا قويًا بين العدّائين والعدّاءات في جميع المسافات، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري لافت أسهم في رفع مستوى الحماس والأجواء التفاعلية.

وحققت هذه النسخة نجاحًا باهرًا على مختلف المستويات، سواء من حيث حجم المشاركة، أو جودة التنظيم، أو التفاعل والحضور الجماهيري، بما عزّز مكانة العُلا بصفتها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

ويُعد سباق "لهيب العُلا" من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن تقويم "لحظات العُلا"، ويجمع بين الرياضة والمغامرة ويمنح المشاركين والزوار فرصة استكشاف الطبيعة الفريدة للمحافظة والتعرّف على معالمها التاريخية في تجربة رياضية استثنائية