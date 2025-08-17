نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة "نجران تستاهل" غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تنطلق غدًا، بطولة "نجران تستاهل"، لكرة القدم للصالات للجهات الحكومية، التي ينظّمها فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بالشراكة مع جمعية واعد، وذلك على صالة مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، بمشاركة (19) جهة حكومية.

ويشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، التي تستمر حتى 04 / 09 / 2025 م، إقامة ثلاث مباريات، المباراة الأولى، بين فريقي فرع وزارة الرياضة بمنطقة نجران وفرع وزارة الصحة بالمنطقة في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية بين فريقي الدفاع المدني وتجمع نجران الصحي في الساعة 8:10 م، فيما تلعب آخر مباريات اليوم الافتتاحي بين فريقي مستشفى القوات المسلحة وشركة الكهرباء في الساعة 9:20 م.