نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمع الملك سلمان للغة العربية: 17 دورة تدريبية لغوية بمشاركة 363 متدربًا لشهر يوليو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صادر عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أن المجمع نفذ خلال شهر يوليو 2025م (17) دورة تدريبية متخصصة في تنمية المهارات اللغوية، ضمن جهوده؛ لتعزيز كفاءة استخدام اللغة العربية في المجالات المهنية والإدارية.

وأوضح التقرير أن الدورات تضمنت (10) برامج حضورية في مدن الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، إضافةً إلى (7) برامج أقيمت عن بُعد، بمشاركة (363) متدربًا من مختلف القطاعات، إلى جانب (52) جهة، تناولت محاور رئيسة شملت: المهارات الأساسية في الكتابة باللغة العربية، والكتابة الإدارية، والإدارة اللغوية لحسابات التواصل الرسمي، إلى جانب مهارات الترجمة العربية في المنظمات الدولية.

وبيّن المجمع أن هذه الدورات تجسد حرصه على تنمية المهارات اللغوية، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامجه التدريبية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رسالته الرامية إلى تمكين اللغة العربية، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.