الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة، حيث شمل القرار العتيبي والشبل والماضي من مناصبهم يأتي هذا الإجراء ضمن رؤية المملكة للتطوير الإداري وتفعيل الأداء الحكومي بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

بأمر خادم الحرمين الشريفين: إقصاء العتيبي والشبل والماضي من مناصبهم

هذا التغيير يأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات متعددة، وبحاجة ماسة إلى كفاءات جديدة تعيد الروح للعمليات الحكومية حيث يسعى الملك نحو تحسين فعالية الأداء العام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعتبر هذه القرارات جزءًا من خطوات متواصلة لتحسين آلية العمل وتطوير الهيكل الإداري للدولة، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتزايدة للمجتمع ويتوقع أن يكون لهذا التوجه أثر إيجابي على مختلف القطاعات.

يُذكر أن العتيبي والشبل والماضي كان لديهم دور فعال في مجالاتهم، إلا أن الحكومة الآن تؤكد على أهمية ضخ وجوه جديدة لتحقيق التطلعات، وتستمر الجهود لتعزيز الابداع والابتكار في العمل العام.

تسعى المملكة عبر هذه الخطوات إلى تشكيل بيئة حيوية يسهل فيها اتخاذ القرار ويسهم في النمو والتقدم.