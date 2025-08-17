الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في شتى المجالات، باتت الدراسات العليا عنصرًا محوريًا في صناعة العقول القيادية والكفاءات البحثية القادرة على دفع عجلة التنمية ولم تكن المملكة العربية السعودية بمنأى عن هذا التوجه، بل تبنّت رؤية واضحة لتعزيز البحث العلمي والابتكار ومن بين الصروح التعليمية التي تميّزت في هذا المجال، تبرز جامعة الباحة كواحدة من الجامعات السعودية التي أولت اهتمامًا بالغًا ببرامج الدراسات العليا، إيمانًا منها بدور هذه البرامج في خدمة المجتمع، وتطوير المهارات، وإنتاج المعرفة دنضنو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جامعة الباحة والدراسات العليا.. بوابة العلم المتقدم وصناعة الكفاءات

ترتكز فلسفة جامعة الباحة في برامج الدراسات العليا على ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز البحث العلمي: تشجيع الطلاب على إنتاج أبحاث علمية رصينة، تساهم في حل المشكلات الواقعية، وتضيف قيمة للمعرفة الإنسانية.

تنمية القدرات القيادية: إعداد خريجين قادرين على قيادة المؤسسات في القطاعات المختلفة، بفضل ما يكتسبونه من مهارات تحليلية واستراتيجية.

الابتكار والتطوير: فتح المجال أمام الابتكار في مختلف التخصصات، وتبني المشاريع البحثية التي تعكس حلولًا عملية قابلة للتطبيق.

برامج الدراسات العليا

تقدم جامعة الباحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا، تتوزع بين الماجستير والدكتوراه، وتشمل تخصصات متعددة، منها:

العلوم التربوية: مثل المناهج وطرق التدريس، والإدارة التربوية، وعلم النفس التربوي.

العلوم الإدارية: مثل إدارة الأعمال، والمحاسبة، والإدارة العامة.

العلوم الطبية والصحية: برامج بحثية وتطبيقية في مجالات الصحة العامة، والتمريض، وعلوم المختبرات.

العلوم الإنسانية: كالدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والتاريخ.

العلوم الأساسية والتطبيقية: مثل علوم الحاسب، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.

شروط القبول في الدراسات العليا

تحرص الجامعة على انتقاء الطلاب الأكثر استعدادًا وإمكانًا، من خلال شروط قبول واضحة، أبرزها: