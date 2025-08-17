الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب كل عام دراسي جديد، تتجه الأنظار في المملكة العربية السعودية إلى وزارة التعليم، لمتابعة تفاصيل الخطة الزمنية الخاصة بسير العملية التعليمية في جميع المراحل ولا شك أن مرحلة رياض الأطفال تحظى باهتمام خاص، إذ تمثل البوابة الأولى التي يدخل منها الطفل إلى عالم التعليم الرسمي وانطلاقًا من أهمية هذه المرحلة، أعلنت وزارة التعليم عن المواعيد الدقيقة للحضور والانصراف في رياض الأطفال للعام الدراسي 1447 هـ، محددة تفاصيل اليوم الدراسي بدقة تضمن الانضباط، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة شكهبز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم تعلن القرار النهائي - تقويم دراسي موحد لمكة والمدينة وجدة والطائف

يبدأ اليوم الدراسي في رياض الأطفال فعليًا قبل دخول المعلمات إلى الفصول فقد حددت الوزارة الساعة 6:20 صباحًا لبدء مناوبة الصباح، وهي الفترة التي يتم خلالها استقبال الأطفال في أجواء منظمة وتحت إشراف مخصص. هذا التوقيت المبكر لا يهدف إلى ملء فراغ الوقت، بل يمنح الأطفال فرصة للتأقلم التدريجي مع أجواء الروضة، بدلًا من الدخول المفاجئ إلى الأنشطة الدراسية كما يتيح لأولياء الأمور مساحة زمنية مرنة لتوصيل أبنائهم دون تكدس أو فوضى على أبواب المدارس.

دوام المعلمات واستعداد اليوم

دوام المعلمات يبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحًا، أي قبل انطلاق البرنامج الدراسي الرسمي للأطفال وهذا الوقت المخصص يمنحهن الفرصة الكافية لترتيب الفصول، وتحضير الأدوات التعليمية، وضبط خطط الأنشطة لليوم. تلك الدقائق الذهبية بين حضور المعلمات ووصول الأطفال تعد حاسمة لضمان بداية منظمة، وتساعد في خلق بيئة صفية جاهزة تستقبل الطفل بالترحيب والنظام.

النشاط الصباحي

في الساعة 7:15 صباحًا تبدأ الأنشطة الصباحية التي تمتد لنصف ساعة حتى 7:45 وهذه الفترة ليست مجرد وقت ترفيهي، بل هي تمهيد نفسي وجسدي للأطفال. تشمل الأنشطة تمارين حركية لتحفيز النشاط الجسدي، وألعاب جماعية لتعزيز التفاعل الاجتماعي، وفقرات فنية بسيطة تحفز الإبداع والهدف هو أن يدخل الطفل إلى الحلقات التعليمية اللاحقة وهو في حالة من اليقظة والحيوية.

الحلقات التعليمية

بعد النشاط الصباحي يبدأ المحتوى التعليمي الأساسي والحلقة الأولى تبدأ في تمام الساعة 8:15 صباحًا وحتى 8:45 صباحًا. تتضمن هذه الحصص أنشطة منهجية مركزة على المهارات التأسيسية: التعرف على الحروف العربية والإنجليزية، الأرقام، مفاهيم العد والقياس، إلى جانب القصص التربوية التي تغرس القيم الأخلاقية. وتُراعى في هذه الحصص طبيعة الطفل في هذا العمر، حيث تكون مدة التركيز محدودة، فيتم تقسيم الأنشطة بأسلوب مشوق ومتجدد.

الانصراف

ينتهي دوام الأطفال في تمام الساعة 12:45 ظهرًا ويجري تنظيم عملية الانصراف بدقة لتجنب الازدحام، وضمان تسليم كل طفل إلى ولي أمره أو مرافق النقل المدرسي. أما دوام المعلمات فيستمر حتى الساعة 1:30 ظهرًا، ليتيح لهن الوقت لإنهاء المهام الإدارية، وتوثيق الملاحظات اليومية حول أداء الأطفال، والتأكد من مغادرة الجميع بأمان.