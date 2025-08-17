الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، وبشكل رسمي، عن خطة تنظيم العام الدراسي المقبل، والتي تتضمن اعتماد فصلين دراسيين فقط بدلًا من النظام الثلاثي، إلى جانب منح إجازة كاملة طوال شهر رمضان المبارك بمدة تصل إلى 40 يومًا، وانتهاء العام الدراسي قبل بدء إجازة الحج ظزسضث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جامعة الأمير سلطان تفاجئ طلابها: إجازة رمضان 40 يومًا ونهاية الدراسة قبل الحج

أعلنت إدارة الجامعة أن العام الجامعي المقبل سيعتمد على الفصلين الدراسيين التقليديين، وهو النظام الذي كان متبعًا في معظم الجامعات قبل إدخال النظام الثلاثي في بعض المؤسسات. هذا التغيير يحمل دلالات مهمة، أبرزها:

زيادة مدة كل فصل دراسي سيحصل الطالب على فترة زمنية أطول لدراسة المقررات بعمق، بدلًا من ضغط المواد في مدة قصيرة، مما يرفع من جودة الاستيعاب والتحصيل العلمي.

تنظيم العبء الأكاديمي نظام الفصلين يقلل من ضغط الامتحانات المتكررة، ويجعل الطالب يركز على مواد أقل في وقت واحد، مما يمنح فرصة أكبر للبحث والمشاريع.

انسجام أكبر مع مواعيد الإجازات الرسمية التقويم الجديد يتماشى مع مواعيد رمضان والحج، مما يقلل من التشتيت في منتصف الفصول الدراسية.

إجازة كاملة طوال شهر رمضان لمدة 40 يومًا

من القرارات التي لاقت ترحيبًا واسعًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إعلان الجامعة منح إجازة شاملة طوال شهر رمضان، وتحديد مدتها بـ 40 يومًا، تشمل فترة ما قبل الشهر الفضيل ببضعة أيام للإعداد، وفترة بعده لاستئناف الدراسة تدريجيًا.

أهمية هذه الخطوة: