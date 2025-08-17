الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس في المملكة العربية السعودية، أعلن طيران أديل عن إطلاق واحد من أبرز عروضه الترويجية لهذا العام، مستهدفًا المسافرين الباحثين عن أسعار منخفضة وتجربة سفر مريحة وموثوقة والعرض الجديد يتيح للمسافرين حجز تذاكر لرحلات داخلية مختارة بأسعار تبدأ من 119 ريالًا فقط، وذلك لفترة محدودة من الحجز والسفر قازفظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لا تفوّت الفرصة .. تذاكر طيران تبدأ من 119 ريال لفترة محدودة جدا

يأتي هذا العرض في وقت مثالي، حيث يستغل كثير من العائلات فترة ما قبل بداية العام الدراسي للقيام برحلات قصيرة داخل المملكة، سواءً لزيارة الأقارب أو للاستمتاع بأيام الإجازة المتبقية. تفاصيل العرض كالتالي:

فترة الحجز: تبدأ من يوم 14 أغسطس 2025 الساعة 3:00 مساءً وحتى يوم 17 أغسطس 2025 الساعة 11:59 مساءً.

فترة السفر: من يوم 24 أغسطس 2025 وحتى يوم 19 سبتمبر 2025.

الوجهات: مجموعة مختارة من الرحلات الداخلية بين مدن المملكة.

السعر: يبدأ من 119 ريالًا للاتجاه الواحد.

لماذا هذا العرض مهم؟

العروض الترويجية للطيران الداخلي تكتسب أهمية كبيرة في السعودية لعدة أسباب:

اتساع مساحة المملكة: التنقل بين مدنها الكبرى قد يستغرق ساعات طويلة بالسيارة، بينما يختصر الطيران المسافة بشكل كبير.

تنشيط السياحة الداخلية: من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على زيارة وجهات جديدة داخل البلاد.

توفير التكاليف: خصوصًا للعائلات التي تبحث عن خيارات اقتصادية قبل بدء موسم المصاريف الدراسية.

تلبية احتياجات الرحلات السريعة: سواء لأغراض العمل أو قضاء عطلة نهاية الأسبوع.

طيران أديل

منذ انطلاقه، اعتمد طيران أديل على تقديم مفهوم الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة ويتميز الناقل بأسطول حديث، وإجراءات حجز إلكترونية مبسطة، وخيارات متنوعة تناسب احتياجات المسافرين.

هذه الفلسفة جعلت عروضه محل اهتمام شريحة واسعة من المسافرين، خصوصًا الشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن أسعار منافسة دون التنازل عن الراحة الأساسية.

كيفية الاستفادة من العرض

للاستفادة من هذا العرض، على المسافرين اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران أديل خلال فترة الحجز المحددة.

تحديد الوجهة وتواريخ السفر التي تقع ضمن فترة العرض (24 أغسطس – 19 سبتمبر 2025).

اختيار الرحلة ذات السعر المخفض (119 ريالًا أو أكثر حسب الوجهة).

إتمام عملية الدفع والحصول على تذكرة السفر الإلكترونية.

وجهات مقترحة للاستفادة من العرض

رغم أن الشركة لم تعلن عن جميع الوجهات المشمولة، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى إمكانية شمول وجهات مثل: