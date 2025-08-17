الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يزال سعر الريال السعودي يحظى بمتابعة واسعة داخل مصر، خصوصاً مع ارتباطه المباشر بسفر المعتمرين والحجاج، إلى جانب اعتماده كعملة أساسية للتعاملات المرتبطة بالعمالة المصرية في المملكة العربية السعودية وفي ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركات طفيفة في البنوك المصرية، مع بقاء الأسعار في نطاق شبه مستقر خلال تعاملات اليوم ذرثكس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة أم انخفاض؟! سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

أظهرت المؤشرات الصادرة اليوم أن سعر الريال السعودي في معظم البنوك المصرية يدور حول مستوى 12.80 إلى 12.95 جنيه، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذبات المحدودة التي رُصدت في الأيام الماضية.

وفي ما يلي بيان تفصيلي لأبرز أسعار الشراء والبيع في بعض البنوك:

البنك الأهلي المصري: الشراء عند 12.85 جنيه، والبيع عند 12.89 جنيه.

بنك مصر: الشراء عند 12.83 جنيه، والبيع عند 12.90 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: سجل للشراء 12.92 جنيه، بينما البيع بلغ 12.87 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء 12.92 جنيه، والبيع 12.96 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي: الشراء 12.91 جنيه، والبيع 12.84 جنيه.

بنك بركة: الشراء 12.79 جنيه، والبيع 12.88 جنيه.

بنك الإسكندرية: الشراء 12.91 جنيه، والبيع 12.94 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: الشراء 12.91 جنيه، والبيع 12.88 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: الشراء 12.93 جنيه، والبيع 12.87 جنيه.

بنك القاهرة: الشراء 12.93 جنيه، والبيع 12.84 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الشراء 12.75 جنيه، والبيع 12.85 جنيه.

بنك قناة السويس: الشراء 12.93 جنيه، والبيع 12.84 جنيه.

العوامل المؤثرة على حركة السعر

لا تأتي هذه الأسعار بمعزل عن السياق الاقتصادي المحلي والعالمي، إذ يتأثر سعر الريال السعودي بعدة عوامل رئيسية، منها:

العرض والطلب: زيادة الطلب على الريال مع مواسم العمرة والحج تؤدي غالباً إلى ارتفاع سعره، بينما يقل الطلب خارج المواسم فيميل السعر إلى الاستقرار.

تحويلات العاملين بالخارج: المملكة السعودية هي أكبر وجهة للعمالة المصرية، وتحويلاتهم الشهرية بالريال تعد مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر.

سياسات البنك المركزي المصري: التحكم في المعروض من العملات الأجنبية ينعكس مباشرة على حركة الأسعار داخل البنوك.

الأوضاع الاقتصادية العالمية: أي تغيرات في أسواق النفط أو القرارات المالية داخل السعودية قد تؤثر بشكل غير مباشر على قوة الريال أمام العملات الأخرى ومنها الجنيه.

أهمية متابعة سعر الريال

لا يقتصر الاهتمام بسعر الريال على شريحة واحدة من المجتمع، بل يمتد ليشمل: