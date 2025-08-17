الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد حي الورود في العاصمة الرياض اليوم الأحد بداية مرحلة جديدة في إدارة وتنظيم مواقف السيارات، مع بدء تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بحجز المواقف عبر تطبيق "مواقف الرياض" المرتبط بمنصة نفاذ وهذه الخطوة تأتي لتطوير أسلوب إدارة المواقف داخل الأحياء السكنية وتنظيم حركة المرور، بما يضمن سهولة وصول السكان والزوار إلى مواقف مناسبة، ويحد من الفوضى المرورية التي كانت تعاني منها بعض المناطق نفخزد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ابتداء من اليوم .. لا موقف بدون حجز في حي الورود بالعاصمة!

النظام المطبق في حي الورود يعتمد على الحجز المسبق للمواقف من خلال تطبيق إلكتروني متاح للجميع، وهو تطبيق "مواقف الرياض" الذي تم ربطه بخدمة الدخول الموحد "نفاذ"، مما يتيح للمستخدمين الدخول بحساباتهم الحكومية المعتمدة وتأكيد هويتهم بسهولة.

آلية الحجز

يقوم الزائر بتحميل تطبيق "مواقف الرياض" على هاتفه الذكي.

تسجيل الدخول عبر نفاذ باستخدام الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة.

اختيار الموقع المطلوب داخل حي الورود من خلال الخريطة التفاعلية.

حجز الموقف المطلوب وتأكيد الحجز.

الحصول على تصريح إلكتروني بالموقف المحجوز.

مجانية الحجز للزوار

أبرز ما يميز النظام في مرحلته الأولى أن الحجز للزوار مجاني، وهو ما يسهل تقبل النظام من قبل الأهالي والزوار على حد سواء، ويمنح فرصة للتعود على طريقة العمل الجديدة دون أن يكون هناك عبء مالي إضافي على المستخدمين في الوقت الحالي.

أهداف النظام

رغم أن الإعلان الرسمي لم يستخدم صيغة "بهدف"، إلا أن قراءة المشهد توضح أن تطبيق هذا النظام يحقق عدة غايات عملية واضحة:

تنظيم استخدام المواقف داخل الحي بحيث يحصل كل زائر على موقف محدد وواضح، ما يقلل الازدحام والفوضى.

منع الوقوف العشوائي أمام المنازل أو في أماكن غير مخصصة.

تسهيل وصول خدمات الطوارئ والنقل من خلال ترك الشوارع خالية من العوائق.

إدارة الموارد الحضرية بكفاءة أكبر، في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني في العاصمة.

ربط التطبيق بمنصة نفاذ

الربط مع منصة نفاذ الوطنية يعد خطوة مهمة من الناحية الأمنية والتنظيمية، إذ يضمن: