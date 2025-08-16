الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات الأمنية في منطقة الباحة عن القبض على مقيم بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر العملية تمت بعد استكرار المعلومات حول نشاطاته المشبوهة، حيث تم ملاحقته حتى تم تحديد مكانه واقتياده إلى المركز الأمني يشار إلى أن الشرطة المؤلقة استغلت كافة الوسائل الممكنة لضمان سلامة العملية.

القبض على مقيم في الباحة بتهمة ترويج الحشيش المخدر

بعد التحقيقات الأولية، اتضح أن المتهم كان ينقل المواد المخدرة إلى مناطق مختلفة وأكدت السلطات أنها ستواصل جهودها لضمان القضاء على تجارة المخدرات، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة التي تهدد سلامة المجتمع وعمليات القبض على المروجين تعتبر خطوة مهمة لتحقيق الامان.

وفي الوقت الحالي، تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه علماً أن القوانين المحلية تعاقب بشدة على مثل هذه الجرائم، مما يعكس التزام المملكة بمكافحة المخدرات بكافة أشكالها يتوقع أن تتبعه مزيد من العمليات بالتعاون مع مجتمع المنطقة.

إن مثل هذه الاجراءات تعكس حرص الحكومة على حماية الشباب وحماية المجتمع من المخاطر التي تترتب على انتشار المخدرات يتطلع الجميع إلى تحقيق بيئة آمنة وخالية من المخدرات.