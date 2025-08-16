الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن قائمة موسعة من الألعاب الإلكترونية الممنوعة داخل البلاد وجاء القرار ليشمل أسماءً شهيرة على مستوى العالم مثل Grand Theft Auto V، وAssassin’s Creed II، وThe Witcher، إضافة إلى منصات وألعاب شهيرة مثل Roblox وهذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي عابر، بل تمثل سياسة شاملة لضبط المحتوى الرقمي وضمان توافقه مع القيم المجتمعية والضوابط الإعلامية المعتمدة وحاسب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة كبرى لعشاق الألعاب .. القائمة السوداء تصل للأسواق السعودية وغرامات بالمئات

ارتباط بعض الألعاب بحوادث مأساوية

أحد أبرز الأسباب التي دفعت السلطات إلى الحظر هو ارتباط بعض هذه الألعاب بحوادث سلبية على أرض الواقع فقد أظهرت تقارير رسمية أن ألعاباً معينة، مثل تلك التي تحتوي على تحديات خطيرة شبيهة بـ “Blue Whale”، كان لها تأثير مباشر على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وأدت في بعض الحالات إلى سلوكيات مدمرة.

مشاهد العنف المفرط والمحتوى الجنسي

الكثير من الألعاب المشمولة في قائمة الحظر تحتوي على مشاهد عنف مفرط أو محتوى جنسي صريح، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً للضوابط الأخلاقية والقانونية، خصوصاً في بيئة مجتمعية محافظة تضع حماية القيم في مقدمة أولوياتها.

التحريض على سلوكيات غير مقبولة

بعض هذه الألعاب تحفز المستخدمين على ممارسة أنشطة افتراضية مخالفة للقوانين أو القيم الأسرية مثل السرقة، القتل، أو التدمير العشوائي، مما قد يؤثر على السلوك الواقعي للمراهقين على المدى الطويل.

الألعاب الممنوعة

القائمة المحدثة تضم 47 لعبة، منها:

Grand Theft Auto V

Assassin’s Creed II

The Witcher

Roblox

العقوبات المترتبة على تداول أو استخدام الألعاب الممنوعة

المنع من البيع أو التداول

يمنع منعاً باتاً بيع أو تداول هذه الألعاب في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية الموجهة للسوق السعودي وفي حال تم ضبطها، يتم مصادرتها فوراً.

عقوبات مالية وإدارية

قد تفرض الجهات المختصة غرامات مالية على المخالفين، إضافة إلى إلغاء تراخيص البيع أو مزاولة النشاط التجاري في حال تكرار الانتهاكات.

حظر الاستخدام في الفضاء العام

حتى لو كانت اللعبة على جهاز شخصي، فإن استخدامها في الأماكن العامة، مثل مقاهي الإنترنت، يعرض صاحب المنشأة للمساءلة القانونية.