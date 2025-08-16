الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة جاء فيه: "توقفوا فورًا عن قيادة هذه المركبة"، معلنة عن توسيع نطاق حملة استدعاء عدد من طرازات مركبات BMW بسبب عيب مصنعي خطير في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق وضذوش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

التجارة السعودية تدق ناقوس الخطر .. عيب في BMW قد يحول الحادث إلى مأساة

الوسائد الهوائية (Airbags) تعد أحد أهم عناصر السلامة في المركبات الحديثة، إذ صُممت لتخفيف حدة الاصطدام وحماية السائق والركاب عند وقوع الحوادث إلا أن الخلل المعلن في بعض مركبات BMW يتمثل في عيب في آلية نافخ الوسادة الهوائية. عند تعرض السيارة لحادث يستدعي انفتاح الوسادة، يُفترض أن يطلق النافخ غازًا يملأ الوسادة بسرعة محسوبة، لكن في هذه الحالة، قد ينفجر النافخ بقوة غير طبيعية، ما يؤدي إلى تمزقه وتناثر أجزاء معدنية حادة داخل المقصورة هذا النوع من الأعطال سبق أن أثار ضجة عالمية قبل سنوات فيما يُعرف بـ "أزمة الوسائد الهوائية من شركة تاكاتا"، التي دفعت شركات كبرى إلى استدعاء ملايين السيارات حول العالم.

لماذا الاستدعاء عاجل وخطير؟

الخطورة تكمن في أن الخلل لا يظهر إلا عند وقوع حادث، أي أن السائق قد يستخدم السيارة لأسابيع أو أشهر دون ملاحظة أي مشكلة، لكن عند لحظة الاصطدام – حيث تكون حياة الركاب في خطر – تتحول وسيلة الحماية إلى مصدر تهديد. إضافة إلى ذلك، الشظايا المعدنية الناتجة عن الانفجار غير المنضبط للنافخ قد تنطلق بسرعة تفوق مئات الكيلومترات في الساعة، ما يجعل الإصابة شبه مؤكدة إذا أصابت الرأس أو الصدر.

ما هي الطرازات المشمولة بالاستدعاء؟

وزارة التجارة لم تكتفِ بذكر وجود استدعاء عام، بل أكدت أنها وسّعت نطاقه ليشمل عدة طرازات من BMW، ومن المرجح أن تكون موزعة على فئات السيدان والـSUV والموديلات الرياضية الفاخرة. ورغم أن البيان الرسمي لم يسرد قائمة الطرازات واحدةً واحدة، إلا أن التوسع في الحملة يعني أن هناك أعدادًا كبيرة من السيارات في السوق المحلية قد تكون متأثرة، مما يتطلب من جميع مالكي BMW التحقق من رقم هيكل المركبة (VIN) عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو منصة الاستدعاءات المخصصة.