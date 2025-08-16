الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الموافقة على استخدام الهوية الرقمية كأداة لتمكين غير المقيمين من تملُّك العقارات في المملكة تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتعزيز اقتصاد البلاد بطرق مبتكرة.

الموافقة على الهوية الرقمية لتملك غير المقيمين للعقارات

واشارت الوزارة إلى أن الهوية الرقمية ستمكن المشترين من تنفيذ المعاملات العقارية بطريقة سهلة وآمنة من خارج المملكة يأتي ذلك كجزء من رؤية السعودية 2030 التي تهدف لجعل بيئة الاستثمار أكثر جذباً ومرونة.

تتطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية الى جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق توفير حلول رقمية تتماشى مع المتطلبات الحديثة ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق ازدهار عقاري وتوفير فرص عمل جديدة.

تجدر الإشارة الى أن الاعتماد على التقنيات الرقمية يعزز الشفافية ويقلل من التلاعب، مما يجعل عملية تملُّك العقار أكثر يسراً للمستثمرين الدوليين كما أن كل هذه المبادرات تدعم التنمية المستدامة في القطاع العقاري.

الموافقة على استخدام الهوية الرقمية تعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق العقاري المحلي من اللافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة نحو التحول الرقمي.