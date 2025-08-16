الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم حالة جوية نشطة ومتقلبة تتوزع فيها الظواهر المناخية بين الأمطار الرعدية الغزيرة في بعض المناطق، والرياح المثيرة للأتربة في أخرى، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة على أجزاء واسعة من البلاد وهذا التنوع في الأحوال الجوية يستدعي من المواطنين والمقيمين اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة اظضحك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل .. سيول وأمطار غزيرة وزخات برد تجتاح هذه المناطق اليوم

تستمر، بمشيئة الله تعالى، فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في جنوب وغرب المملكة، تشمل:

منطقة جازان

منطقة عسير

منطقة الباحة

منطقة مكة المكرمة

أمطار خفيفة إلى متوسطة شمال غرب البلاد

تسجل مناطق أخرى من المملكة هطولات مطرية أقل حدة، حيث من المتوقع أن تشهد أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، قد ترافقها سحب رعدية متفرقة وهذه الأمطار رغم خفتها مقارنة بالمناطق الجنوبية الغربية، إلا أنها تضفي على الأجواء طابعاً معتدلاً وتخفف من درجات الحرارة المرتفعة نسبياً.

الرياح النشطة وإثارة الأتربة

إلى جانب الأمطار، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على نطاق واسع من مناطق المملكة، تشمل:

منطقة الجوف

منطقة الحدود الشمالية

منطقة حائل

منطقة القصيم

منطقة الرياض

المنطقة الشرقية

منطقة نجران

كما تشمل هذه الرياح الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، ما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة

رغم وجود الأمطار في بعض المناطق، تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء من: