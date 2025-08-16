الرياض - كتبت رنا صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في ضبط 21,997 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لضمان أمن وسلامة البلاد ومكافحة التعديات على الأنظمة.

ضبط 21,997 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة أسبوعياً

العميات الأمنية تركزت على كافة المناطق، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين، مما يعكس التزام السلطات بالقوانين والأنظمة المعمول بها كما تم التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتسهيل عملية الضبط والتحقق من حالات المخالفين.

تسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل، ومنع استغلال العمالة المخالفة، مما يساهم في تحسين البيئة الاقتصادية كما أهابت الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات.

بفضل هذه الحملة، تأمل المملكة في تعزيز استقرارها، والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها استمرار هذه الجهود يُعد خطوة نحو تطبيق الأنظمة بشكل أفضل وجعل البلاد أكثر أماناً للجميع.