الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد السوق المالية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة وتبني حلول مبتكرة تسهل على المستثمرين والأفراد الوصول إلى المنتجات المالية بطرق أسرع وأكثر أمانًا وفي طليعة هذه المؤسسات، تبرز شركة الراجحي المالية، التي أعلنت مؤخرًا عن تطوير منتجات تمويل المرابحة وتقديمها كأول منتج في السوق ينفذ بشكل فوري وذاتي بالكامل في أقل من عشر دقائق، وفي أي وقت على مدار الساعة ثفجخز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الراجحي المالية تطلق تمويل المرابحة الفوري.. نقلة نوعية في عالم الاستثمار والتمويل الرقمي

بحسب بيان الشركة، أصبح بإمكان العملاء الآن تنفيذ تمويل المرابحة عبر تجربة رقمية متكاملة، دون الحاجة لزيارة أي فرع أو التواصل مع موظف، وبكل سلاسة وأمان ما يميز هذا المنتج أنه لا يقتصر على السرعة، بل يجمع بين الفورية والمرونة، مما يمنح العملاء القدرة على تعزيز قوتهم الشرائية والتحرك السريع لاقتناص الفرص الاستثمارية فور ظهورها.

هذه الميزة تمثل حلًا عمليًا للمستثمرين الذين يتعاملون مع أسواق سريعة التغير، حيث قد تُحدث الدقائق الفاصلة فرقًا بين صفقة رابحة وأخرى ضائعة.

رؤية الإدارة التنفيذية

صرح الأستاذ حسام البصراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية:

"في الراجحي المالية، نضع تجربة العميل في صميم استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على ابتكار حلول تعكس ريادتنا في السوق المالية السعودية وتلبي تطلعات عملائنا ويعكس هذا التطوير التزامنا المستمر بريادة الابتكار في القطاع المالي، كما يعد ضمن استراتيجيتنا المستمرة لابتكار حلول رقمية ترتقي بتجربة العميل وتواكب تطلعات المستثمرين".

الابتكار كعنصر تنافسي

الراجحي المالية ليست جديدة على ساحة الابتكار، لكنها في هذه الخطوة قدمت نموذجًا متكاملًا يدمج بين:

السرعة: إتمام التمويل في أقل من عشر دقائق.

المرونة: إمكانية التنفيذ في أي وقت، دون قيود زمنية أو إجرائية.

التكامل الرقمي: إتمام العملية بالكامل عبر المنصات الرقمية للشركة.

الامتثال الشرعي: تقديم المنتج وفق صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أثر المنتج على المستثمرين

تمويل المرابحة الفوري يمنح المستثمرين ميزة حقيقية في التعامل مع الفرص الاستثمارية، خاصة في بيئة الأسواق المتقلبة فعلى سبيل المثال: