الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم المالي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لضمان تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية ومن بين القضايا التي يكثر التساؤل حولها، مسألة أحقية الزوجة في التسجيل كمستفيد رئيسي في البرنامج، وهو ما حسمه البرنامج بوضوح عبر قنواته الرسمية ظتحنم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يزف البشارة - من الدفعة القادمة احتساب الزوجة كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

أوضح برنامج حساب المواطن أن هناك حالات محددة يمكن فيها للزوجة أن تحل محل الزوج كمستفيد رئيسي، وتتولى إدارة الحساب وصرف الدعم، وهي حالات ترتبط غالبًا بظروف استثنائية تعطل دور الزوج في إدارة الحساب أو استحقاق الدعم، وتتمثل في الآتي:

فقدان الأهلية لدى الزوج

إذا تم تصنيف الزوج على أنه فاقد للأهلية، سواء بسبب حالة صحية عقلية أو جسدية تحول دون قيامه بمهامه الإدارية والمعيشية، يحق للزوجة في هذه الحالة التقديم مباشرة كمستفيد رئيسي ويطلب في هذا الوضع تقديم مستندات طبية أو تقارير رسمية تثبت حالة الزوج.

غياب الزوج لفترة طويلة

قد تضطر بعض الزوجات إلى تولي إدارة شؤون الأسرة المالية إذا كان الزوج غائبًا لفترة طويلة، سواء بسبب السفر للعمل خارج المملكة أو لأي ظروف أخرى في هذه الحالة يتيح البرنامج للزوجة أن تتقدم كمستفيد رئيسي شريطة تقديم ما يثبت الغياب الطويل، مثل عقود العمل أو خطابات من الجهات المعنية.

سجن الزوج

إذا كان الزوج مسجونًا، فإن غيابه القسري يضع الزوجة في موقع المسؤولية الكاملة عن الأسرة وهنا يسمح البرنامج للزوجة بالتسجيل كمستفيد رئيسي، على أن يتم إرفاق مستند رسمي يثبت حالة السجن.

زواج المواطنة من غير سعودي

في حالة زواج المرأة السعودية من رجل غير سعودي، فإنها تعتبر هي رب الأسرة من منظور برنامج حساب المواطن، ويحق لها التقديم كمستفيد رئيسي وإضافة أفراد أسرتها التابعين لها للاستفادة من الدعم.

أهمية هذا القرار للزوجات والأسر

فتح المجال أمام الزوجات للتسجيل كمستفيد رئيسي في هذه الحالات يعكس مرونة البرنامج وحرصه على تلبية احتياجات الأسر مهما كانت ظروفها فهذا الإجراء: