الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم حالة من عدم الاستقرار، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصباحي ومن المتوقع أن تتأثر عدة مناطق بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية، ما قد يؤدي إلى جريان السيول وانخفاض مدى الرؤية الأفقية وفي المقابل تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في بعض المناطق، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار غفطخو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل من الأرصاد .. عاصفة أمطار رعدية وسيول تجتاح هذه المناطق وسط حرارة لاهبة!

أوضح المركز أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق:

جازان

عسير

الباحة

مكة المكرمة

وتصاحب هذه الأمطار نشاط في الرياح، مع فرصة لتساقط حبات البرد، مما يزيد من احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات المدينة المنورة

إضافة إلى ذلك يتوقع أن تشهد المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع أجواء مائلة للاعتدال مقارنة ببقية مناطق المملكة التي تعاني من الموجات الحارة.

موجة حر قوية تضرب مناطق واسعة

بالتوازي مع حالة الأمطار، تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في:

المنطقة الشرقية

المدينة المنورة

تبوك

وتسجل هذه المناطق درجات حرارة مرتفعة، مما يزيد من الحاجة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

رياح مغبرة وانخفاض في الرؤية الأفقية

لا تقتصر التقلبات الجوية على الأمطار والحرارة فقط، بل تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في التأثير على مناطق:

الجوف

الحدود الشمالية

حائل

القصيم

الرياض

هذه الرياح قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.