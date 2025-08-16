الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن اعتماد الزي المدرسي الموحد للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم والقرار جاء ليضع حدًا لأي اجتهادات فردية، ويوضح بشكل دقيق ما يجب أن يرتديه الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للعودة إلى مقاعد الدراسة ميسظت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. وزارة التعليم تفاجئ الطلاب والطالبات بالكشف عن الزي المدرسي الجديد للابتدائي!

حددت وزارة التعليم أن الزي الرسمي للبنين في المرحلة الابتدائية سيكون:

الثوب الأبيض: وهو الزي التقليدي الوطني الذي يعكس الانتماء والهوية السعودية، ويتميز بالبساطة والأناقة وسهولة الحركة.

الشماغ أو الغترة: خيار إضافي يمنح ولي الأمر والطالب حرية الاختيار، ويأتي مع إمكانية ارتداء العقال لإكمال المظهر الرسمي، مع التأكيد على أن هذا الجزء من الزي اختياري وليس إلزاميًا.

تفاصيل الزي المدرسي للبنات في المرحلة الابتدائية

بالنسبة للطالبات، أوضحت الوزارة أن الزي الرسمي المعتمد هو:

مريول باللون الزهري: ويكون زيًا أساسيًا بدون أكمام، مما يتيح ارتداء البلوزة تحته بشكل مريح.

بلوزة بيضاء: وهي مكملة للمريول وتمنح الزي مظهرًا أنيقًا وموحدًا.

أهمية الزي المدرسي في العملية التعليمية

توحيد الزي المدرسي ليس قرارًا شكليًا أو مجرد تقليد، بل هو عنصر أساسي في البيئة التعليمية لعدة أسباب:

تعزيز الانتماء: ارتداء زي موحد يغرس شعور الانتماء لدى الطالب لمؤسسته التعليمية ووطنه.

تقليل الفوارق: الزي الموحد يقلل من الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، مما يحد من أي شعور بالتفاوت أو التمييز.

التركيز على التعليم: غياب المنافسة في المظهر يسمح للطلاب بالتركيز على دراستهم بدلاً من الاهتمام بما يرتديه الآخرون.

الانضباط والنظام: الالتزام بالزي الموحد يعزز ثقافة الانضباط والالتزام بالقوانين منذ المراحل الدراسية المبكرة.

دور أولياء الأمور في الالتزام بالزي

وزارة التعليم أكدت أن نجاح تطبيق الزي المدرسي يعتمد بشكل كبير على تعاون أولياء الأمور، من خلال:

توفير الزي بالمواصفات المحددة من الوزارة.

التأكد من نظافة الزي وجاهزيته يوميًا.

توعية الأبناء بأهمية الالتزام به كجزء من الانضباط المدرسي.

الزي المدرسي والهوية الوطنية

اعتماد الثوب السعودي للأولاد في المرحلة الابتدائية يعزز من ترسيخ الهوية الوطنية منذ الصغر، فهو ليس مجرد قطعة قماش، بل رمز لتاريخ وثقافة ممتدة عبر الأجيال. أما اختيار المريول الزهري للبنات فهو يعكس اللمسة المحلية الممزوجة بالطابع العملي، مما يجعل الطالبة مرتاحة في الحركة والنشاط، وفي نفس الوقت تحافظ على مظهر أنيق وموحد.