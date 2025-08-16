الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، رسميًا، عن صدور نتائج القبول المبدئي للعام 1447 هـ، في خطوة ينتظرها آلاف الشباب والشابات المتطلعين للانضمام إلى هذه المؤسسة العسكرية العريقة يمثل هذا الإعلان لحظة فاصلة في مسيرة المتقدمين، حيث ينقلهم من مرحلة التقديم الإلكتروني إلى مرحلة الاستعداد العملي لاجتياز الاختبارات النهائية المطلوبة للقبول الكامل نثعيي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نتائج القبول المبدئي في الحرس الوطني السعودي لعام 1447 هـ: خطوة حاسمة نحو مسار مهني وطني مشرف

جاء الإعلان عن النتائج يوم الأحد 25 ذو الحجة 1447 هـ، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحرس الوطني، ليشمل المتقدمين من مختلف المؤهلات التعليمية، بدءًا من حملة شهادة الثانوية العامة، مرورًا بحملة الدبلوم، وصولًا إلى حملة درجة البكالوريوس، وذلك للانضمام إلى الرتب العسكرية المختلفة التي توفرها الوزارة وهذا التنوع في المؤهلات المقبولة يعكس حرص الحرس الوطني على استقطاب الكفاءات من مختلف المستويات التعليمية، بما يواكب احتياجاته التشغيلية والتنظيمية.

آلية الاستعلام الإلكتروني عن النتائج

اعتمدت الوزارة أسلوبًا عصريًا وشفافًا في إعلان النتائج، يتيح لكل متقدم معرفة حالته دون عناء المراجعة الميدانية أو الانتظار الطويل يمكن للمتقدمين الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الحرس الوطني، ومن ثم اتباع الخطوات التالية بدقة:

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية أو ما يعرف بـ بوابة التوظيف.

اختيار خدمة التحقق من نتائج القبول.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، أو رقم الطلب المسجَّل مسبقًا.

الضغط على زر الاستعلام، لتظهر النتيجة فورًا، موضحة حالة المتقدم، سواء كان مقبولًا مبدئيًا أو مرفوضًا.

ما بعد القبول المبدئي

لا يمثل القبول المبدئي نهاية الطريق بل هو بداية مرحلة جديدة تتطلب من المتقدم الاستعداد الجاد، حيث يبدأ المقبولون مبدئيًا في تجهيز المستندات المطلوبة لإتمام الخطوات التالية، وتشمل هذه المستندات:

أصل الهوية الوطنية وصور منها.

أصل المؤهل العلمي المعتمد وصور منه.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

نسخة مطبوعة من إشعار القبول.

أهمية القبول في الحرس الوطني

يعد الانضمام إلى الحرس الوطني شرفًا وطنيًا ومسارًا مهنيًا مستقرًا، يمنح المنتسبين له مكانة مرموقة في المجتمع، فضلًا عن الامتيازات الوظيفية المتنوعة، والتي تشمل الاستقرار المالي، والرعاية الصحية، والفرص التدريبية، وفرص الترقي وفق معايير واضحة كما أن الانخراط في هذه المؤسسة يعني الإسهام المباشر في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وهو ما يضفي على الوظيفة بعدًا معنويًا عميقًا.