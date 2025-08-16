الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم، أعلن وزير التعليم عن قرار حاسم يقضي بألا يتم تعيين أي معلم أو معلمة إلا بعد قضاء عام كامل في معهد تطويري متخصص، يخضع خلاله المتدرب لبرامج تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأكاديمية، التربوية، والتقنية، قبل الانخراط الفعلي في العملية التعليمية فههفا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزير التعليم يضع شرطًا جديدًا قبل التعيين .. لن تُدرس قبل أن تتدرب!

لطالما كان الحصول على مؤهل جامعي في التخصص التربوي هو الشرط الأساسي لدخول مهنة التعليم، إلا أن الوزارة أدركت أن المعرفة الأكاديمية وحدها لا تكفي لصنع معلم قادر على التعامل مع تحديات الصف الحديث ومن هنا جاء هذا القرار ليضيف مرحلة إلزامية من التدريب العملي والنظري تضمن جاهزية المعلم منذ يومه الأول في الميدان.

أهداف المعهد التطويري

المعهد ليس مجرد مؤسسة تدريبية تقليدية، بل بيئة متكاملة تهدف إلى:

تأهيل مهني شامل يدمج بين المعرفة النظرية والممارسة الواقعية.

تنمية مهارات التدريس التفاعلي باستخدام أحدث التقنيات التعليمية.

تعزيز مهارات إدارة الصف وفهم احتياجات الطلاب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم.

إعداد المعلم نفسياً وتربوياً للتعامل مع المواقف اليومية والتحديات السلوكية.

رفع مستوى الالتزام والانضباط المهني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

برنامج تدريبي متكامل

خلال هذا العام، يخضع المتدربون لسلسلة من الدورات وورش العمل التي تغطي:

التخطيط للدروس وتصميم الأنشطة التعليمية.

استراتيجيات التعلم النشط والتعليم المدمج.

استخدام الوسائل الرقمية والمنصات التعليمية.

أساليب التقويم البنّاء وقياس نواتج التعلم.

مهارات التواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور.

كما يتضمن البرنامج فترات تدريب ميداني في مدارس مختارة، حيث يرافق المتدرب معلمين ذوي خبرة، ليكتسب الخبرة العملية تحت إشراف مباشر.

فوائد القرار على المدى الطويل

من المتوقع أن يسهم هذا النظام في: