الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير التعليم أن أي معلم أو معلمة لن يتم تعيينه رسمياً على رأس العمل إلا بعد اجتياز برنامج تدريبي متكامل في معهد تطويري، يمتد لمدة عام كامل وهذه الخطوة تعكس توجه الوزارة نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية للمعلمين قبل انخراطهم في العملية التعليمية، وضمان جاهزيتهم لتلبية متطلبات الميدان التربوي الحديث مافتث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزير التعليم السعودي يضع شرطًا جديدًا قبل التعيين .. لن تُدرس قبل أن تتدرب

لطالما كان إعداد المعلم في المملكة يعتمد بشكل أساسي على المؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها من الجامعات وكليات التربية، إلا أن التطور السريع في المناهج وطرق التدريس، إضافة إلى إدخال تقنيات التعليم الحديثة، فرض على الوزارة إعادة النظر في آلية تأهيل المعلمين الجدد. القرار الجديد يعكس رؤية شمولية ترى أن الشهادة الأكاديمية وحدها لا تكفي، وأن المرحلة الفاصلة بين التخرج وتولي الفصل الدراسي يجب أن تكون فترة إعداد عملي، تمنح المعلم الخبرة الميدانية والمهارات التربوية والتقنية اللازمة.

أهداف المعهد التطويري

المعهد التطويري ليس مجرد دورة تدريبية قصيرة، بل مؤسسة تعليمية متخصصة في إعداد المعلمين عبر برامج متكاملة، تجمع بين التدريب العملي والنظري، وتهدف إلى:

رفع كفاءة المعلمين الجدد عبر إكسابهم المهارات التربوية الحديثة وتقنيات التدريس الفعّال.

إعداد المعلم للتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب، وتطوير قدرته على إدارة الصفوف الكبيرة أو المتنوعة المستوى.

تأهيل المعلم لتطبيق المناهج الجديدة التي تعتمد على تنمية المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين.

تعزيز القيم المهنية مثل الانضباط، الالتزام، وأخلاقيات المهنة.

تفاصيل البرنامج التدريبي

العام التدريبي في المعهد التطويري سيكون منظماً وفق خطة زمنية واضحة، تتوزع على فصول أو وحدات تدريبية تشمل: