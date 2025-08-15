الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 1447هـ، متضمنة مواعيد بدء الحصة الأولى في الفترتين الصباحية والمسائية، وعدد الحصص اليومية، وتوزيعها الزمني، بالإضافة إلى أبرز ملامح الخطة الدراسية المحدثة وهذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم اليوم الدراسي بما يحقق التوازن بين التحصيل العلمي واحتياجات الطلبة، مع مراعاة الكثافة الطلابية وتنوع البيئات التعليمية في مختلف مناطق المملكة كتحجف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار التعليم السعودي الجديد يشعل الجدل .. توقيت صادم لبدء الحصة الأولى في المدارس

حرصت الوزارة على تحديد مواعيد دقيقة لانطلاق الحصة الأولى، بما يتلاءم مع نظام الفترتين الذي تتبعه بعض المدارس، وذلك على النحو التالي:

الفترة الصباحية: تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحاً لجميع المراحل الدراسية التي تعمل وفق هذا التوقيت.

الفترة المسائية: تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 3:00 عصراً في المدارس التي تعتمد هذا النظام، وغالباً ما يكون ذلك في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية أو في المدارس المشتركة بين أكثر من فترة.

عدد الحصص اليومية وتوزيعها الزمني

اعتمدت وزارة التعليم أن يكون عدد الحصص اليومية ست حصص في كل فترة، مع فاصل زمني للاستراحة، بما يتيح للطلاب وقتاً كافياً للراحة والتجهيز للحصص التالية.

الجدول الزمني للفترة الصباحية

الحصة الأولى: 7:00 – 7:30 صباحاً

الحصة الثانية: 7:40 – 8:10 صباحاً

الحصة الثالثة: 8:20 – 8:50 صباحاً

استراحة: 8:50 – 9:20 صباحاً

الحصة الخامسة: 9:20 – 9:50 صباحاً

الحصة السادسة: 10:00 – 10:30 صباحاً

الجدول الزمني للفترة المسائية