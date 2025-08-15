الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الطرق في المملكة العربية السعودية يوميًا آلاف المركبات التي تتحرك في مختلف الاتجاهات، حاملةً معها آمال الناس ومصالحهم وأحلامهم لكن وسط هذه الحركة النشطة، تتسلل بعض السلوكيات الخاطئة التي تُشكّل خطرًا مباشرًا على الأرواح والممتلكات، ومن أبرزها استخدام السائق للهاتف المحمول أثناء القيادة وقد أكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الممارسة ليست مجرد عادة سيئة، بل هي مخالفة مرورية صريحة، تصل غرامتها إلى 900 ريال، نظرًا لما تسببه من حوادث مأساوية وخسائر فادحة لشطصل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

احذر .. لمسة واحدة على هاتفك أثناء القيادة قد تكلفك 900 ريال!

قد يظن بعض السائقين أن إلقاء نظرة سريعة على شاشة الهاتف أو الرد على رسالة قصيرة أمر بسيط ولا يشكل خطرًا، لكن الدراسات الميدانية والإحصاءات المرورية تؤكد عكس ذلك تمامًا. فمجرد انشغال السائق عن الطريق لبضع ثوانٍ كفيل بقطع مسافة كبيرة دون تركيز، مما يزيد احتمالية الاصطدام بالمركبات الأخرى أو المشاة أو العوائق المفاجئة وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يضاعف خطر الحوادث بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالسائقين الملتزمين.

أشكال المخالفة

المخالفة لا تقتصر فقط على التحدث في الهاتف، بل تشمل:

إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة.

التصفح على وسائل التواصل الاجتماعي.

التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.

استخدام تطبيقات الملاحة بطريقة غير آمنة.

العقوبة النظامية

بحسب لوائح المرور في المملكة، فإن استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة يعد مخالفة من الفئة الثانية، وتصل غرامتها إلى 900 ريال، وقد تُطبّق عليها الحد الأدنى وهو 500 ريال في بعض الحالات، إضافة إلى تسجيل نقاط مرورية ضد المخالف. والغاية من هذه العقوبة ليست جمع الأموال، بل ردع السائقين عن تعريض أنفسهم وغيرهم للخطر.

ممارسات آمنة لتجنب المخالفة والحوادث

لتفادي هذه المخالفة وما يترتب عليها من مخاطر، يمكن للسائق اتباع خطوات بسيطة: