الرياض - كتبت رنا صلاح - أسدل الحزن الستار على محافظة الإسماعيلية بعدما تلقى سكانها نبأ مصرع شابين من أبنائها في حادث مؤلم بالمملكة العربية السعودية. الحادث وقع أثناء استقلال الشابين دراجة بخارية، ليخيم الفراق على عائلاتهم والأصدقاء في الوطن.

حادث مروع في السعودية يقتل شابين من الإسماعيلية

تفاصيل الحادث المؤسف تشير إلى أن الشابين حسين راجح وأحمد محمد إسماعيل كانا يقودان دراجة بخارية على أحد الطرق وفجأة، تعرضا لاصطدام مروع من سيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى مقتلهما على الفور وقع الحادث في ظروف غير واضحة، مما جعل الرأي العام في الإسماعيلية يتساءل عن أسباب هذه الكارثة.

يعمل الشابان في السعودية منذ فترة، وشيعت أسرتهما وأصدقاؤهما نبأ فقدانهما بصدمة عميقة، حيث سادت أجواء من الحزن والأسى بين الأهالي السلطات المحلية هناك بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات هذا الحادث. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى مصر، حيث يُتوقع أن يقام لهما تشييع مهيب في مسقط رأسيهما في الإسماعيلية.

من المتوقع أن يشهد وداع الشابين حضورًا كبيرًا، حيث يتوافد الأهل والأصدقاء لتقديم التعازي ومشاركة العائلات أحزانها الحادث يمثل مأساة لأسرتهما ولأبناء محافظة الإسماعيلية، ويدعو الجميع للتفكير في خطورة الطرق وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.