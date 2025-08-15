الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة عاجلة تحمل طابع التحذير الشديد، أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يحث مالكي عدد من طرازات مركبات BMW على التوقف الفوري عن قيادتها، نظرًا لوجود خلل خطير في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق هذجهح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير خطير من التجارة السعودية لمالكي BMW .. حياتك في خطر بسبب هذا الشيء

التحذير الجديد جاء ضمن حملة استدعاء موسعة شملت عدة طرازات من مركبات BMW، حيث بيّنت الوزارة أن الخلل لا يقتصر على موديل واحد أو سنة إنتاج محددة، بل يمتد ليشمل قائمة من الطرازات التي تم إنتاجها في سنوات مختلفة. هذا النوع من الخلل يرتبط عادةً بمكونات الوسائد الهوائية التي تصنعها شركات متخصصة، وإذا حد

خطورة العيب الفني

الوسائد الهوائية هي أحد أهم تجهيزات السلامة في أي مركبة، إذ صممت لتقليل شدة الإصابة في الحوادث عن طريق امتصاص جزء من قوة الاصطدام لكن في حالة وجود عيب في مكوّنها الأساسي، تتحول من وسيلة حماية إلى مصدر خطر. في هذا الخلل المشكلة ليست في تأخر عمل الوسادة أو عدم انتفاخها، بل في الانفجار غير الآمن لنافخها، والذي قد يقذف شظايا معدنية نحو السائق أو الركاب في أجزاء من الثانية، وهي مدة كافية لإحداث أذى بالغ.

دعوة رسمية لوقف القيادة فورًا

وزارة التجارة لم تكتفِ بالتحذير العام، بل شددت على ضرورة التوقف عن قيادة المركبات المشمولة فورًا حتى يتم إصلاح العيب هذا التشديد لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لتقارير عالمية عن حوادث تسببت فيها المشكلة نفسها، وأدت إلى وفيات وإصابات خطيرة في دول متعددة.

التواصل مع الوكيل المحلي

أوضحت الوزارة أن مالكي المركبات المشمولة يمكنهم التحقق من شمول مركباتهم في حملة الاستدعاء عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال التواصل مع وكيل BMW في المملكة. الوكيل بدوره ملتزم بإجراء الإصلاح – والمتمثل في استبدال نافخ الوسادة الهوائية – مجانًا بالكامل دون تحميل المالك أي تكاليف، وذلك التزامًا بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة المركبات وخدمة ما بعد البيع.

ث تلف أو تآكل في أجزاء معينة من نافخ الوسادة، فإن الضغط الناتج عند انفجارها في الحوادث قد يؤدي إلى تحطم الغلاف المعدني وخروج شظايا بسرعة هائلة.