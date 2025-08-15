الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق إنجاز تاريخي بارز بحصولها على ميدالية الذهبية في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 الذي أقيم في كوريا ويُعتبر هذا الحدث منصة رائدة لعرض مهارات الشباب في مختلف المجالات التقنية والعلمية وكشفت النتائج عن تفوق الفرق السعودية على نظيراتها الدولية.

المملكة تحصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025

التمثيل القوي الذي شارك فيه الطلاب والطالبات السعوديون أظهر استعدادهم العالي وقدراتهم الفائقة في مجالات التنافس وقد أثنى العديد من المراقبين على هذا الأداء الرائع الذي يعكس جودة التعليم والمناخ التحفيزي في المملكة كما أعرب المشاركون عن فرحتهم الكبيرة بهذا الإنجاز المؤثر.

وإلى جانب ميدالية الذهب، حصلت الفرق السعودية على العديد من الجوائز التقديرية، مما يُعزز من موقف المملكة كمركز إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا وقد تضافرت جهود الادارات التعليمية والجهات المعنية لدعم هذه المشاركات وتحفيز الشباب على الابتكار والتفوق.

هذا النجاح يشكل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز قدرات الشباب وتحفيزهم للمساهمة في تطوير معارفهم ومهاراتهم على المستويين المحلي والدولي ويعكس أيضا روح الفريق والتعاون بين الطلاب الذين عملوا بجد ليحققوا هذا الإنجاز العظيم.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد يجمع العديد من الدول ويشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعداد المملكة للمشاركة في الفعاليات الدولية يضمن بقاءها في طليعة الدول المبتكرة علميا.