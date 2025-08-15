الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بوضوح أن عدم تغطية الحمولة المنقولة أو عدم تثبيتها بالشكل السليم يعد مخالفة مرورية صريحة، تصل غرامتها المالية إلى 900 ريال، وذلك في إطار تطبيق أنظمة المرور التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وهذه المخالفة ليست تفصيلًا بسيطًا أو أمرًا شكليًا، بل ترتبط مباشرة بأرواح الناس، وأمن المركبات، وانسيابية الحركة المرورية طفخحز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي يحذر من غرامة باهظة لعدم تغطية وتثبيت الحمولة!

عندما نتحدث عن "الحمولة المنقولة" فنحن نعني أي مواد أو بضائع أو أدوات يتم نقلها على متن مركبة، سواء كانت شاحنة كبيرة، أو سيارة نقل صغيرة، أو حتى مقطورة وتغطي هذه الحمولة كل ما يمكن أن يتسبب في خطر إذا لم يتم تثبيته أو تغطيته، مثل مواد البناء (الأسمنت، الرمل، الحصى)، المعدات الثقيلة، الأخشاب، الأثاث، النفايات، أو حتى المنتجات الزراعية.

المقصود بـ التغطية هو وضع أغطية مناسبة (شِبك معدني، شِرَيط بلاستيكي، قماش مُحكَم، أو غيره) تمنع تطاير الحمولة أو تساقطها على الطريق أما التثبيت فيعني إحكام ربط الحمولة بأحزمة أو سلاسل أو أدوات تثبيت معتمدة تمنع تحركها أو سقوطها أثناء سير المركبة، خاصة عند المنعطفات أو التوقف المفاجئ.

سبب تشديد النظام

قد يتساءل البعض لماذا يعد هذا الأمر مهمًا إلى هذه الدرجة؟ والجواب أن الحمولة غير المثبتة أو غير المغطاة تمثل خطرًا مضاعفًا على مستخدمي الطريق:

خطر على المركبات الأخرى أي جسم يسقط فجأة على الطريق قد يتسبب في حوادث تصادم، خاصة إذا كانت السرعات عالية وقد لا يتمكن السائقون الآخرون من تفاديه في الوقت المناسب.

خطر على المشاة في بعض المناطق الحضرية أو القريبة من الأسواق والقرى، قد تتطاير مواد أو أدوات من المركبات، فتؤذي المشاة أو المارة.

ضرر على البنية التحتية تطاير الحصى أو الرمال أو المواد الثقيلة يمكن أن يضر بسطح الطريق، أو يسد مصارف المياه، أو يلحق أضرارًا باللوحات المرورية.

التلوث البيئي المواد الخفيفة مثل البلاستيك أو الورق قد تتطاير لمسافات طويلة، مسببة تلوثًا بصريًا وبيئيًا يصعب السيطرة عليه.

الغرامة المقررة

وفقًا للائحة الجزاءات والمخالفات المرورية في السعودية، فإن عدم تغطية الحمولة المنقولة أو عدم تثبيتها بشكل صحيح يعرض السائق لغرامة مالية تتراوح بين 500 ريال كحد أدنى و900 ريال كحد أقصى تحديد المبلغ النهائي ضمن هذا النطاق يعتمد على تقييم رجل المرور أو الجهة الضبطية للمخالفة وظروفها.

أمثلة واقعية على المخالفة